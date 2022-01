Normalerweise ist die Pressekonferenz „Pkw-Neuzulassungen“ der Startschuss für die Vienna Autoshow. Normalerweise. Via Zoom wurden heuer die Zahlen präsentiert. So wie im Vorjahr. Und die gehen weiter nach unten. 239.803 Pkw wurden 2021 österreichweit neu zugelassen. Das sind 3,6 Prozent weniger als 2020. In NÖ ist das Minus mit 5,8 Prozent noch größer (siehe Grafik oben).

Wolfgang Schirak, WKNÖ-Branchenobmann des Fahrzeughandels: „Zum Glück spiegelt diese Statistik nicht das tatsächliche Verkaufsgeschehen wider …“

„Das schlechteste Autojahr seit 37 Jahren“, schnauft Günther Kerle, der Sprecher der österreichischen Autoimporteure. Die Folgen der Pandemie haben auch im Vorjahr den Automarkt stark beeinflusst. Und die Halbleiterproblematik wird die Branche noch eine ganze Weile – jedenfalls noch 2022 – beschäftigen (oft werden neue Autos deswegen nur mit einem Schlüssel ausgeliefert).

Die Leidtragenden: die Autohändler, die den Umsatzausfall nicht wettmachen können, und natürlich die Kunden – ein Jahr Wartezeit auf ein neues Auto ist derzeit keine Seltenheit. Gewinner des Autojahres 2021 in Österreich ist die Elek-tromobilität, gepusht durch Förderungen und Investitionsanreize – ist sich die Branche einig. Wenngleich: Nur 17 Prozent der Käufer von Elektroautos sind Privatpersonen. Warum?

Kerle: „Das liegt an der Ladeinfrastruktur, hier ist die Politik gefragt!“ Weiters fordert der Autoprofi eine Bezahlung an der Ladesäule mit Bankomat- und Kreditkarte. Zudem gibt es weitere Kritik an die Politik: Permanent angekündigte Steuererhöhungen sowie Verteuerungen im Mobilitätsbereich würden für Verunsicherung bei Privatkunden und Unternehmen sorgen.