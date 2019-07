Knapp acht Prozent. So hoch ist der Rückgang der Neuzulassungen im ersten Halbjahr 2019 in NÖ gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres. Es wurden heuer nur 33.071 Pkw neu angemeldet. Besonders hart trifft es den Diesel: Hier sank der Wert um knapp 13 Prozent auf 12.425. Ein Plus gab es jeweils bei den Elektroautos und bei den Hybridfahrzeugen.

Für Wolfgang Schirak, Obmann der Fachgruppe Fahrzeughandel in der Wirtschaftskammer NÖ, ist diese Entwicklung keine Überraschung. „Die vergangenen Jahre waren sehr gute“, sagt er. „Die Branche hat damit gerechnet, dass es eine Delle geben wird.“

Mit dieser Einschätzung hat er laut Zahlenmaterial Recht: 2018 war mit 341.068 neu zugelassenen Pkw nach 2011 und 2017 das Jahr mit den meisten Pkw-Neuanmeldungen in Österreich, seit es Aufzeichnungen dazu gibt.

Quelle: Statistik Austria; Illustration: BELL KA PANG/Shutterstock.com; NÖN-Grafik: Bischof

Die Gründe für den aktuellen Rückgang sieht Wolfgang Schirak in Diskussionen rund um die Einführung einer CO 2 -Steuer, des verpflichtenden Abgastests WLTP und dessen Weiterführung WLTP2, der mit September 2019 kommt. „Diese Debatten drücken auf die Kauflust der einzelnen“ – die Leute würden mit Autokäufen abwarten. Dazu käme, dass auch geänderte Bedingungen wie die Normverbrauchsabgabe (NoVA) im Raum stehen, die per 2020 kommen könnten.

Was den Diesel angeht, so ortet er Fehlinformationen. „Dieselautos haben technisch bedingt einen spürbar besseren CO 2 -Wert als Benzinfahrzeuge“, sagt Schirak. Er ist überzeugt, dass keine Antriebsart aussterben wird. Im Gesamtjahr 2019 rechnet Schirak für NÖ mit einem Minus in ähnlicher Höhe wie bei der Halbzeitbilanz.

Dass der Autoboom abnimmt, das spüren übrigens auch die Zulieferer der Autobranche aus Niederösterreich, etwa der Lichtsysteme-Spezialist ZKW aus Wieselburg (Bezirk Scheibbs). Dieser gab erst kürzlich bekannt, den geplanten neuen Standort in Osteuropa nicht zu errichten. Der Reifenhersteller Continental, der die Markenrechte der Semperit Reifen GmbH mit Sitz in Wiener Neudorf (Bezirk Mödling) innehat, hat die Erwartung seines Konzernumsatzes für 2019 auf 44 bis 45 Milliarden Euro reduziert – bisher ist der Konzern von 45 bis 47 Milliarden ausgegangen. Die Begründung: der weltweite Rückgang der Autoproduktion.