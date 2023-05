„Der Milchpreis ist unbeständig“

„In den letzten zwei Jahren ist der Milchpreis binnen kürzester Zeit um bis zu 60 Prozent gestiegen. Diese Entwicklung war nicht gesund“. Diese Worte richtet Josef Simon, Vorstand der NÖM AG für Produktion und Technik, an die jungen Milchbäuerinnen und Milchbauern, die den NÖM Next Generation Day in Baden besuchten. Der Höchstwert des Preises lag im Jänner dieses Jahres bei 57 Cent pro Kilogramm Milch. Aktuell pendle sich der Milchpreis bei circa 50 Cent ein. „Alles, was darunter liegt, wäre für unsere Milchbauern bei den derzeitigen Kosten für Energie oder Futtermittel eine Katastrophe“, so Simon.

Vor einem Jahr war die Situation noch anders, stimmt auch Leopold Gruber-Doberer, Geschäftsführer der Milchgenossenschaft (MGN) Niederösterreich, zu. Die MGN kauft die Milch bei ihren rund 2.500 Milchbauern im Burgenland, Oberösterreich und vor allem Niederösterreich an und verkauft diese weiter an die NÖM. „Die Preissteigerungen betreffen uns alle, so auch unsere Milchbauern. Jeder hat sich an billige Lebensmittel gewöhnt. Man muss sich aber den Konsequenzen bewusst sein, wenn Lebensmittel zu billig werden. Regionale Betriebe müssen zusperren, weil sie keine Perspektive mehr haben“, betont Gruber-Doberer.

Alfred Berger, Vorstand der NÖM AG für Finanz, Marketing und Verkauf, Martin Steiner, Obmann der Milchgenossenschaft Niederösterreich, Leopold Gruber-Doberer, Geschäftsführer der Milchgenossenschaft Niederösterreich und Josef Simon, Vorstand der NÖM AG für Produktion und Technik, begrüßten die jungen Milchbauern in der NÖM in Baden. Foto: NÖMAlexander Felten

Die Preissteigerungen seien laut NÖM-Vorstand Simon auf die hohe Nachfrage und das geringe Angebot am europäischen Markt zurückzuführen. „Auch die NÖM hatte in den letzten beiden Jahren Mehrkosten von rund 135 Millionen Euro zu tragen. Deshalb mussten wir die Erhöhungen auch an den Handel weitergeben“, sagt Simon.