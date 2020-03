In den kommenden Tagen werden die bereits laufenden Baustellen so gesichert, dass trotz der Einstellung der Arbeiten die höchstmögliche Verkehrssicherheit gewährleistet sei, heißt es von der Asfinag. Alle bereits angekündigten Baustarts werden nicht begonnen.

„Wir fahren die derzeit nicht notwendigen Bauarbeiten auf unserem Streckennetz herunter. Trotzdem ist es uns wichtig, dass wir als ASFINAG weiterhin einsatzfähig bleiben. In klaren Worten: Sofortmaßnahmen wie Reparaturen von Fahrbahnschäden können sofort umgesetzt werden. Die ASFINAG ist weiterhin für Sie in vollem Umfang einsatzbereit. Wir haben uns aufgrund der einzigartigen Situation in den vergangenen Tagen auf die Baustellen-Situation vorbereiten können und sämtliche Schritte in enger Abstimmung mit unseren Partnern und Auftragsnehmern gesetzt. Im Rahmen der Möglichkeiten werden verschiedene – vorwiegend administrative Tätigkeiten – für die Autobahn- und Schnellstraßen-Bauprojekte im Homeoffice weitergeführt“, betonen die beiden Geschäftsführer der Asfinag Bau Management GmbH, Andreas Fromm und Alexander Walcher. Der Fokus der Arbeiten liege auf der Sicherung des laufenden Autobahnbetriebs. Sofortmaßnahmen seien weiter jederzeit möglich, versichert das Unternehmen.

Gestoppte Baustellen in Niederösterreich

In Niederösterreich werden etwa der Ausbau der dritten Fahrspur zwischen Fischamend und Göttlesbrunn und auch die Sanierung von Fahrbahnübergängen im Bereich des A 4 Knoten Schwechat gestoppt. Nicht eingerichtet – obwohl geplant – wurde laut Asfinag die Baustelle zur Sanierung der S 5 zwischen dem Knoten Jettsdorf und dem Hafen Krems.