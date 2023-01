Niederösterreich 1,3 Mio. Euro zur Förderung des Einkaufs in Zentren

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker: Erfreuliche Bilanz der laufenden NAFES-Förderperiode. Foto: NLK Pfeiffer

U m die Stadt- und Ortszentren in Niederösterreich zu beleben, unterstützen das Land Niederösterreich und die Wirtschaftskammer in der laufenden Förderperiode Gemeinden, Stadtmarketinggesellschaften und Wirtschaftsvereinigungen bei Infrastruktur- und Marketingmaßnahmen sowie bei der Erhaltung der Nahversorgung mit 1,3 Mio. Euro an Förderungen für 96 Projekte, geht aus einer Aussendung der niederösterreichischen Landesregierung hervor.