Die klimatischen Veränderungen, "auf die wir gemeinsam versuchen entsprechend zu reagieren", verlangten von den heimischen Landwirten viel Anpassungsvermögen, so LK NÖ-Vizepräsident Lorenz Mayr. Herausfordernd seien außerdem "zunehmende Katastrophenereignisse, eine höhere Verdunstung aufgrund der ansteigenden Temperaturen sowie eine Verschiebung beziehungsweise Verlängerung der Vegetationsperioden".

Aufgrund des ausgiebigen Regens und der gemäßigten Temperaturen im Juni habe man die prekäre Niederschlagssituation bis Mitte Mai jedoch in vielen Gebieten ausgleichen können. Auf schlechten Standorten konnte man die lange Trockenperiode jedoch nicht mehr kompensieren, was sich auch in den bisherigen Ertragsergebnissen deutlich zeige.

Besonders die Ähren- und Kornausbildung habe von dem Wetter profitiert, die nach Angaben der LK NÖ mit guten Qualitäten für eine stabile Versorgungsgrundlage für die österreichische Lebensmittelverarbeitung sorgt. Die klimatischen Veränderungen brachten auch Unterschiede in den angebauten Kulturen mit sich: Seit 2010 sei beispielsweise die Anbaufläche von Sommergerste um mehr als die Hälfte gesunken, während der Anteil der Wintergerste um 30 Prozent auf einen neuen Höchststand geklettert sei. Ein Anstieg von 20 Prozent sei für denselben Zeitraum bei Mais zu verzeichnen, weil dieser bessere Hitzeverträglichkeit als andere Feldfrüchte aufweise.