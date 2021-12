Gastro- und Beherbergungsbetriebe vor Öffnung erwartungsfroh

Mario Pulker, Obmann der Sparte Tourismus und Freizeitwirtschaft in der Wirtschaftskammer Niederösterreich (WKNÖ), bezeichnete die unmittelbar bevorstehende Zeit am Donnerstag als "wichtiges Wochenende in der Vorweihnachtszeit".

Gleichzeitig appellierte der Spartenobmann, "die kommenden Tage für einen Wirtshausbesuch oder einen Kurzurlaub im eigenen Land zu nutzen". Die Unternehmen seien zuletzt arg gebeutelt worden: "Der überwiegende Teil des traditionell umsatzstarken Weihnachtsgeschäfts ist heuer leider bereits gelaufen."

In den Gastronomie- und Beherbergungsbetrieben im Bundesland gilt ab Freitag wieder die 2G-Regel, absetits des Sitzplatzes muss eine FFP2-Maske getragen werden. Zudem gibt es wieder eine Registrierungspflicht für alle Gäste, um im Infektionsfall Kontaktpersonen leichter nachverfolgen zu können. Neu ist die Sperrstunde in den Lokalen um 23.00 Uhr.

"Die Wirtshäuser in Niederösterreich sind sich ihrer Verantwortung bewusst und ich bin überzeugt, dass sie gewissenhaft auf die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften achten werden", betonte Tourismuslandesrat Jochen Danninger (ÖVP) in einer Aussendung. Darüber hinaus seien die Lokale "seit Anbeginn der Pandemie keine Infektionstreiber, sondern Orte der verantwortungsvollen Geselligkeit".

Auf die konsequente Einhaltung der Sicherheitsmaßnahmen pochte Wolfgang Ecker, der Präsident der WKNÖ. Dies sei wichtig, "damit die Infektionszahlen nicht wieder steigen".