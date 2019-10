„Die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher nutzen den Öffentlichen Verkehr so intensiv wie nie zuvor“, sagt VP-Verkehrslandesrat Ludwig Schleritzko. Dieses Wissen hat der Landesrat aus der Mobilitätserhebung, die kürzlich präsentiert wurde (wir hatten berichtet).

Damit die Öffis in Niederösterreich künftig noch mehr genützt werden, will das Land NÖ weiter in den Ausbau des Öffentlichen Verkehrs – sowohl in Bus als auch in Bahn – investieren. Heuer wurden etwa 95 Millionen Euro für diese Zwecke bereitgestellt, 2020 sollen es 133 Millionen Euro sein, also um 40 Prozent mehr als heuer. Das Ziel sei jedenfalls eine „weitere Steigerung“ der Nutzung von Öffentlichen Verkehrsmitteln und eine „echte Mobilitätswende“. So soll bis 2030 das Bus- und Bahnangebot in Niederösterreich pro Jahr um 20 Millionen Kilometer erweitert werden.

Apropos Busnetz: Nach einer europäischen Vorgabe muss die Bestellung von Buslinien alle zehn Jahre neu ausgeschrieben werden. Dieser Prozess wird nächstes Jahr in einigen Regionen wie Neunkirchen, Baden, der Wachau und dem Tullnerfeld sowie den Wieselbussen abgeschlossen sein. Seit 2016 haben alle neu ausgeschriebenen Busse auch einen einheitlichen Look, um als Regionalverkehr in Niederösterreich identifiziert werden zu können.

Ausbau auch auf der Bahn

Auch auf der Bahn soll viel passieren, kündigte Schleritzko für die kommenden Jahre an. Man sei zwar noch in den Verhandlungen zum Verkehrsdienstevertrag mit den ÖBB. Es werden aber jedenfalls bis 2022 3,5 Millionen zusätzliche Kilometer auf der Schiene angeboten, bis 2029 sind es nochmal um drei Millionen Kilometer mehr. Aktuell gibt es laut Schleritzko 32 Millionen Bahnkilometer in Niederösterreich.

Außerdem brauche es den Ausbau von Regionalbahnen. Neben dem bereits beschlossenen Ausbau auf der Franz-Josefs-Bahn sowie der Traisental- und Erlauftalbahn sei ein solcher auch auf der Nordwestbahn und der Laaer Ostbahn nötig. Außerdem wünscht sich Schleritzko eine Beschleunigung bei der Elektrifizierung der Strecke St. Pölten-Krems. Und zwar rascher, als derzeit mit Projektabschluss 2025 in Aussicht gestellt. Was das Thema Mobilität ganz allgemein angeht, sieht Schleritzko auch die künftige Bundesregierung in der Pflicht – es brauche etwa den Bau einer neuen Stammstrecke durch Wien.

Beim Verkehrsverbund Ostregion arbeite man auf Basis des Bundesvergabegesetzes und der europäischen Vorgabe PSO, erklärt VOR-Geschäftsführer Wolfgang Schroll die Hintergründe. Zuletzt sei etwa im Wald- und Mostviertel der Ausbau von Buslinien Verbesserungen gelungen, etwa auf der Linie 170 im Waldviertel auf der Achse Krems – Zwettl – Gmünd. Hier sei das Angebot verdoppelt worden, werktags werde hier aktuell zwischen vier und 22 Uhr ein Einstundentakt gefahren. Bei Schwierigkeiten – etwa im Schülergelegenheitsverkehr – habe man rasch reagiert.

Allerdings habe es in den genannten Regionen Wald- und Mostviertel laut Schleritzko Schwierigkeiten bei der Umstellung gegeben, deswegen gebe es den Auftrag an den Verkehrsverbund Ostregion VOR, die künftigen Umstellungen besser umzusetzen. VOR-Geschäftsführer Schroll kündigte Pönalen für Busbetreiber bei Verspätungen an.