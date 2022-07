Niederösterreich ist mit 650 Hektar Anbaufläche „Marillenland Nr. 1“

Werbung

Wer nicht weiß, wo und wann man in Niederösterreich heimische Marillen kaufen kann, kann sich laut dem Niederösterreichischen Bauernbund auf dem sogenannten „Marillenfinder“ orientieren. Dort findet man die Öffnungszeiten, Kontaktdaten sowie die Wegbeschreibung zu den niederösterreichischen Marillenbauern und Bauernläden.

Während die Wachauer Marille noch auf ihre Ernte wartet, gebe es auch frühreife Sorten der Frucht, welche bereits seit Mitte Juni gekauft und genossen werden können. Der Aufwand, den Obstbauern mit der beliebten Frucht haben, sei groß. Die Marille sei eine sehr sensible Frucht, die viel Pflege, Geduld und Expertise braucht. Frost und extreme Niederschläge sind jedes Jahr eine große Gefahr für die Ernte“, weiß Diana Müller, Landeskammerrätin aus Krustetten im Bezirk Krems.

650 Hektar Marillenbäume

Mehr als die Hälfte der bundesweiten Marillen-Anbauflächen befinden sich in Niederösterreich. Exakt sind es 1.000 Hektar in ganz Österreich, davon 650 Hektar in Niederösterreich.

„Wer heimisch kauft, wird mit bester Qualität belohnt und schont nebenbei auch noch Klima und Umwelt. Niederösterreichs Bauern arbeiten 365 Tage im Jahr, um uns alle mit frischen Lebensmitteln zu versorgen, der Kauf von ausländischem Obst und Gemüse ist nicht notwendig und ein Schlag ins Gesicht der heimischen Landwirtschaft und aller Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen“, sagt NÖ Bauernbunddirektor Paul Nemecek.