Corona hat die Situation am Arbeitsmarkt verschärft – auch für die Jungen. 1.048 Lehrstellensuchenden stehen Ende Juni nur 674 offene Lehrstellen gegenüber. Die Arbeitslosigkeit ist bei den unter 25-Jährigen stark angestiegen. Aktuell sind 6.263 Niederösterreicher ohne Job. „Das ist ein Anstieg von 68,4 Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahr“, sagt AMS-NÖ-Chef Sven Hergovich. Für all jene, die ohnehin Schwierigkeiten hatten, einen Job oder Ausbildungsplatz zu finden, ist die Gefahr, unter die Räder zu kommen, so noch größer geworden.

Helfen soll ihnen die Lehrlingsoffensive. Die Aktion, die bereits 2019 gestartet worden war, wurde im Jänner verlängert. Investiert werden 46 Millionen Euro.

Nach dem ersten Halbjahr ziehen Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, der für den Arbeitsmarkt zuständige Landesrat Martin Eichtinger (beide ÖVP) und AMS-NÖ-Chef Sven Hergovich positive Bilanz: „2.896 Jugendliche haben bereits an der Lehrlingsoffensive teilgenommen. 381 konnten einen Job oder einen regulären Ausbildungsplatz finden, 1.996 nehmen noch an einem der Programme teil“, so Mikl-Leitner.

Mit der Coronakrise wird dieses Vorhaben schwieriger und zugleich umso dringlicher umzusetzen Sven Hergovich

Einer von ihnen ist Benjamin Obritzberger aus dem Bezirk Krems. Er nutzt die erste Säule der Lehrlingsoffensive: Seit Mai setzt er sich in einem Jugendbildungszentrum mit seinen Stärken auseinander und frischt sein Wissen aus der Schule auf. Nach den ersten Wochen hat sich auch schon ein Berufswunsch herauskristallisiert: „Ich möchte Maler werden“, freut sich der 22-Jährige über eine Zukunftsperspektive.

NLK Pfeiffer Landesrat Martin Eichtinger, Kevin Kerzner, Lisa-Marie Seilinger, AMS Chef Sven Hergovich und Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner

Die anderen beiden Säulen der Lehrlingsoffensive bilden die Aktion „Auf zum Lehrabschluss!“. Dabei können junge Erwachsene bereits angefangene Ausbildungen abschließen. Und in überbetrieblichen Lehrwerkstätten werden Kombis aus Lehrgängen und Praktika angeboten.

Der AMS-Chef will das Versprechen, jedem Niederösterreicher und jeder Niederösterreicherin einen Ausbildungs- oder Arbeitsplatz zu verschaffen, trotz aktueller Herausforderungen halten: „Mit der Coronakrise wird dieses Vorhaben schwieriger und zugleich umso dringlicher umzusetzen“, meint er.