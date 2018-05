„Bildung begleitet jeden Menschen von Anfang an“, glaubt Martin Peter, Leiter des neuen Lehrgangs „Wir bilden Gemeinde“. Das Leben bedeutet Veränderung. Und diese wiederum motiviert zu Bildung. Damit ist Bildung ein Leben lang von Bedeutung. Nicht nur in der Pflichtschule. Sondern auch danach.

Das sieht auch IMC-Geschäftsführerin Ulrike Prommer ähnlich. Für sie ist Bildung Neugierde, lebenslang und grenzenlos. Lebenslang, weil die Bildung nie stoppt. Neugierde, weil sie der Motor hinter der Bildung ist. Und grenzenlos, weil Bildung über Disziplinen hinausgehen kann, zum Beispiel ein Wirtschaftsexperte sich auch mit Technik auseinandersetzt …

"Bildung bereichert das Leben eines Menschen"

Bildung hat Bedeutung für den Arbeitsmarkt. „Man muss am Ball bleiben, um im Spiel zu bleiben“, so Landesrat Ludwig Schleritzko. Und: „Wir haben vergangenes Jahr ein 1,3 Milliarden schweres Beschäftigungspaket geschnürt.“ Aus- und Weiterbildung sind dabei ein wichtiger Schwerpunkt. Dabei geht es etwa um das Nachholen des Pflichtabschlusses, die Steigerung des Fachkräfteangebotes und die Digitalisierung. Bildung ist aber auch wichtig für die Lebensqualität. „Bildung bereichert das Leben eines Menschen.“ Und: „Bildung hält fit im Kopf.“

Übrigens bestätigt der Benefit zur Lebensqualität auch eine neue Studie zur Erwachsenenbildung. Martin Lammerhuber, Geschäftsführer der Kulturregion Niederösterreich: „82,4 Prozent der Befragten meinen, dass regionale Kultur- und Bildungsarbeit die Lebensqualität erhöht, für 79,9 Prozent steigert sie die Persönlichkeitsentfaltung.“

Sechs Module in Krems und allen Vierteln des Landes

Der Lehrgang „Wir bilden Gemeinden“ von BHW Niederösterreich, eine Tochter der Kulturregion Niederösterreich, und der IMC Fachhochschule Krems startet im November. Dabei können Ehrenamtliche aus dem Bildungs- und Kulturbereich, Bildungsbeauftragte, Bildungsgemeinderäte und viele weitere ihre Kompetenz in Sachen ehrenamtliche Bildungsarbeit in der Gemeinde beziehungsweise der Region stärken.

Das erste sowie das letzte der insgesamt sechs Module finden an der IMC FH Krems statt. Die Module 2 bis 5 in den vier Vierteln Niederösterreichs. Ein Modul kostet 150 Euro. Die insgesamt 84 Einheiten finden jeweils Freitag nachmittags und Samstag ganztags statt. Als Abschlussarbeit können Teilnehmer zum Beispiel ein Bildungsprogramm für ihre Gemeinde erarbeiten, das dann umgesetzt werden kann.

Was dabei vermittelt wird? „Wie kann ich Zielgruppen ansprechen? Es geht um Fragen des Organisierens, um Fragen des Finanzierens und um Fragen des Rechtes“, so der Lehrgangsleiter. Martin Peter weiter: „Wir wollen in der gesamten Region ein Netzwerk an Gleichgesinnten aufbauen, die dann ein Bildungsprogramm für ihre Gemeinde erstellen und Bildungsprojekte umsetzen. Die Gemeinden werden aktiv als Bildungsstandorte etabliert.“

Wettbewerb-Tipp

In NÖ gibt es beeindruckende Aktivitäten zu den Themen Inklusion, Behinderung, Barrierefreiheit und altersgerechte Gesellschaft. Gelungene Projekte im Bereich der Bildung will die BHW als „Vorbild Barrierefreiheit 2018“ auszeichnen. Infos zur Einreichung von Projekten: www.bhw-n.eu

Termin-Tipp

21. Juni, St. Pölten: „Talk im Turm“. An diesem Abend wird der Klangturm St. Pölten zum Bhw-Bildungsturm. Von 17.30 bis 21.30 Uhr. Speedreferate halten dabei Gedächtnismeisterin Luise Maria Sommer, Wolfgang Gramann (ehemaliger Pressechef von Teamchef Marcel Koller), Martina Leibovici-Mühlberger (Ärztin, Psychotherapeutin), Kathrin Stainer-Hämmerle (Politikwissenschafterin, ORF-Fachexpertin) und Thomas Sykora (Ex-Profiskirennläufer, Mentalcoach). Eintritt frei!

Ausstellungs-Tipp

„Bildungsimpulse“. „Bildung ist der Treibstoff, der für Bewegung im Land sorgt“, so der Bildungs-Impuls von Landesrat Ludwig Schleritzko.

Dieser wie auch viele, viele weitere von prominenten Persönlichkeiten gibt es im Rahmen einer Ausstellung im Klangturm zu sehen. Sie kann übrigens auch als Wanderausstellung in Gemeinden, Banken usw. ausgeliehen werden kann. Dann können lokale Statements die bisherigen ergänzen.

Alle Infos: www.bhw-n.eu