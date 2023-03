NÖ erhöht Ausbildungsgeld für Medizinstudierende im KPJ auf 900 Euro

Werbung

Die Anhebung gilt nach Angaben von Landesrat Ludwig Schleritzko (ÖVP) vom Freitag bereits ab April. Im vergangenen Jahr waren demnach rund 270 Medizinstudierende in Niederösterreichs Landes- und Universitätskliniken im Einsatz.

Das Klinisch-Praktische Jahr müssen angehende Ärztinnen und Ärzte im sechsten Studienjahr bzw. im elften Semester absolvieren. Es wird in drei Abschnitte zu je 16 Wochen unterteilt und dient der eigenständigen Anwendung und Vertiefung der erlernten Kompetenzen. Vorgesehen ist die aktive Teilnahme am klinischen Alltag. Die Studierenden sind dabei an den Abteilungen tätig und werden von Mentoren begleitet.