Umrüstung auf LED-Beleuchtung spart Energie und Kosten

Die Temperatur in öffentlichen Gebäuden absenken, die Straßenbeleuchtung in der Nacht abschalten oder auf die Weihnachtsbeleuchtung verzichten: Das Thema Energiesparen wird angesichts hoher Energiepreise und Teuerung breit diskutiert. Von allen Seiten wird zum Energiesparen aufgerufen, um trotz der aktuell angespannten Situation am Energiemarkt möglichst gut durch den Winter zu kommen.

Mit der Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Lampen leisten Niederösterreichs Gemeinden bereits seit dem Jahr 2010 einen wichtigen Beitrag zum Energiesparen.

eNu-Leiter Herbert Greisberger rät zum LED-Tausch. Foto: Foto eNu

„Geschätzte 50 Prozent der gesamten Straßenbeleuchtung in Niederösterreich sind bereits auf LED umgestellt“, sagt Herbert Greisberger, Geschäftsführer der Energie- und Umweltagentur NÖ (eNu). Es gebe hierzulande fast keine Gemeinden, die mit der Umrüstung auf LED nicht zumindest begonnen haben.

Energieeffizienter und umweltfreundlicher

LED-Lampen sind rund 80 Prozent energieeffizienter als Halogen- bzw. Glühlampen und halten zehn bis fünfzig Mal so lange. Auch wenn bei einer LED-Umstellung mehr Leuchten installiert werden als zuvor, halte sich der sogenannte „Rebound“-Effekt in Grenzen: „Mit der Umstellung werden noch immer rund 60 Prozent weniger Energie verbraucht“, so Greisberger. Für NÖ-Umweltanwalt Thomas Hansmann mache die LED-Umstellung hingegen weniger Sinn, wenn mehr Leuchten verbaut werden bzw. die Beleuchtung länger erfolgt. Nicht benötigtes Licht müsse man immer abdrehen, „besonders in der Nacht, auch in der Weihnachtszeit“.

Die Ökobilanz der LED-Dioden ist jedenfalls positiv: Sie beinhalten keine giftigen Stoffe wie Quecksilber und andere Metalle, die gefährlich für die Umwelt sind, sind komplett recycelbar und helfen mit, CO₂-Emissionen zu reduzieren, sagt Hansmann. Auch die Einstellungsmöglichkeiten gelten als Vorteil. „Eine LED-Straßenlaterne kann man in der Nacht auf ein niedrigeres Beleuchtungsniveau dimmen. Das spart Energie und man hätte dennoch beleuchtete Straßen“, sagt Greisberger. Die hohe Funktionalität könne aber manchmal auch zum Nachteil mutieren. Viele Menschen seien Glühlampen gewohnt und mögen das helle Licht mancher LED-Lampen nicht. Außerdem seien die Investitionskosten bei LED-Lampen höher.

Private sparen rund 200 Euro durch LED

Die Umrüstung auf LED bringe nicht nur Vorteile für Gemeinden, sondern sei auch für Privathaushalte sinnvoll. Beleuchtet man eine Wohnung ausschließlich mit LED, führe das ebenfalls zu erheblichen Energie- und Kosteneinsparungen, sagt Greisberger. „Rechnet man mit den Strompreisen, die vor der Energiekrise galten, kann man sich durch LED-Beleuchtung rund 200 Euro jährlich an Stromkosten sparen. Zwar betragen die Anschaffungskosten für LED pro Jahr rund 18 Euro mehr, dennoch bleibt eine Kostenersparnis von 180 Euro erhalten.“ Der Energieexperte rät, jede kaputte Glühlampe mit einer LED-Lampe zu ersetzen.