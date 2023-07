Nächtigungen im Mai um zehn Prozent gestiegen

Im Mai 2023 wurden in Niederösterreich 680.300 Nächtigungen registriert. Das sind um 64.000 mehr als im selben Zeitraum des Vorjahres. Das ist ein Plus von 10,4 Prozent. 232.400 Nächtigungen (plus 24,4 Prozent) davon gehen auf Gäste aus dem Ausland zurück, 447.900 (plus 4,3 Prozent) auf inländische Gäste.

„In den Monaten Jänner bis April 2023 wurden 1.847.758 Nächtigungen in Niederösterreich verzeichnet. Das entspricht einem stolzen Plus von beinahe 25 Prozent. Niederösterreich liegt mit diesem Zuwachs über dem Österreich-Schnitt“, sagt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP). „Dem Start der Sommerferien und den damit nächtigungsstärksten Monaten des Jahres blicken wir sehr zuversichtlich entgegen“, fügt sie hinzu.

Die Donau-Umgebung lockte die meisten Gäste an

„Vergleicht man die vorläufige Jahresstatistik mit dem Zeitraum Jänner bis April 2019, so sieht man, dass das Vorkrisenniveau immer näher rückt (minus 6,3 Prozent; minus 124.423 Nächtigungen)“, freut sich Michael Duscher, Geschäftsführer der Niederösterreich Werbung.

Die Zahlen von Jänner bis April 2023 zeigen den stärksten Anstieg an Nächtigungen in den Destinationen „Donau Niederösterreich“ (plus 40,7 Prozent; plus 109.634 Nächtigungen) und dem Mostviertel (plus 29,5 Prozent; plus 74.523 Nächtigungen). Die Destination „Donau Niederösterreich“ liegt sogar leicht über dem Vorkrisenniveau von 2019.

Freie Zimmer gibt es vor allem noch unter der Woche

An den Wochenenden in den Sommerferien sieht die Buchungslage bereits gut aus, unter der Woche sind aber noch Zimmer frei. Der Trend zu kurzfristigen Buchungen hält an, weshalb es in Niederösterreich zum Beispiel auch noch im August Kapazitäten gibt.

Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer liegt bei zwei bis vier Nächten. Gäste aus dem Ausland bleiben aber durchaus bis zu einer Woche in der Region. Viele Urlauberinnen und Urlauber kommen zum Radfahren oder Wandern, andere genießen einfach die Natur.