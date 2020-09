Eine globale Krise, ein nationaler Lockdown, Starkregen und Hagel. Eigentlich keine guten Vorzeichen für die Weinbranche. Doch trotz allem rechnet die Landwirtschaftskammer nur mit einem leicht unterdurchschnittlichen Jahr für die Weinbauern.

Die Hagelereignisse beispielsweise in der Wachau seien natürlich für die Einzelnen bedauerlich, sagt Josef Glatt, Direktor des österreichischen Weinbauverbands. Doch sie wirken sich kaum auf die Gesamtbilanz aus.

Auf diese frohe Botschaft lohnt sich ein genauerer Blick. Denn es ist nicht so einfach, als dass die Österreicher einfach mehr Durst hatten durch die Corona-Zeit.

Mehr Zucker durch spätere Lese

Die Lese startet erst, sie findet also später als in den vergangenen Jahren statt. Das entspricht aber eigentlich dem normalen Reifezeitpunkt, so Österreichs Weinbaupräsident und Präsident der niederösterreichischen Landwirtschaftskammer Johannes Schmuckenschlager.

Durch diese Verschiebung dürfte sich die Zuckerkonzentration erhöhen. "Die Weine des Jahres 2020 werden Fruchtbomben", verspricht Schmuckenschlager. Ein spritziger, süffiger und langlebiger Jahrgang erwarte die Österreicher.

2,3 Millionen Hektoliter österreichweit würden zustande kommen, das sei etwas unter dem Durchschnitt. 2019 war es aber auch nicht mehr, 2018 war dafür ein sehr starkes Weinjahr.

"Beim Wein Patrioten"

Doch hier geht es um die Details. Denn die Absatzmärkte haben sich durchaus verändert: Die Stadtgastronomie, Eventbranche und die großen Herbstfeste fallen beinahe komplett aus. Derweil boomt der Weintourismus, die Gastronomie am Land und auch im Lebensmittel-Einzelhandel sind die Verkäufe gestiegen.

Hier müsse die Landwirtschaftskammer immer aufpassen, dass der Preis pro Kilo Trauben nicht unter 50 Cent fällt. "Der Handel ist ein starker Partner, aber wir fordern auch Preis-Fairness ein, um unsere heimischen Produzenten zu fördern", sagt Präsident Schmuckenschlager.

Denn der Druck aus dem Ausland sei groß, Italien habe beispielsweise viel billigeren Wein und der europäische Mark sei angespannt. Doch zum Glück: "Die Österreicher sind beim Wein Patrioten."

Die Niederösterreicher würden ihren Wein sogar so sehr lieben, dass der Weinherbst als fünfte Jahreszeit gelten könnte, meint der Tourismus Niederösterreich. Kellergassen-Feste, Heurigenbesuche und Weinverkostungen locken in die Anbaugebiete.

Die Weinkeller werden heuer also etwas später befüllt, dafür werden sie auch voll. Überfluss gibt es allerdings keinen. Und für einzelne geschädigte Betriebe, etwa in der Wachau, ist das Jahr trotzdem ein Verlust.