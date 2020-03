Zuerst schließt die Bank, dann die Post, wenig später der Bahnhof und schon bald darauf die Nahversorger. Von dieser Entwicklung können vor allem niederösterreichische Gemeinden ein Lied singen. Wie dieser „Geschichte der Selbstaufgabe“ entgegengewirkt werden kann, diskutierte der Vizepräsident der Vereinigung für Medien und Kultur Hans Högl (Asperhofen) gemeinsam mit dem Verkehrsplaner Hermann Knoflacher, dem Zukunftsforscher Franz Nahrada, der Staatssekretärin a. D. Christa Kranzl (Persenbeug-Gottsdorf), dem Projektentwickler Karl-Heinz Wingelmaier, der Sektionschefin für Tourismus und Regionales im Bundesministerium für Nachhaltigkeit Ulrike Rauch-Keschmann und dem Innenpolitik-Redakteur der Kleinen Zeitung Michael Jungwirth.

Lehrstand statt Leerstand

Bildung ist ein zentraler Schlüssel für die Stärkung des ländlichen Raums. Daher plädiert Nahrada für die Nutzung leerstehender Gebäude als Lernorte. Somit kann durch den Einsatz moderner Kommunikationstechnologien Wissen in den Dörfern erhalten und ebenso geschaffen werden. Dadurch würden laut Rauch-Keschmann junge Dorfbewohner auch eher am Land bleiben. Als Vorbild kann hier das Projekt „Dorfuni“ dienen. Diese Initiative erweitert in Kooperation mit renommierten Wissenschaftlern das ländliche Bildungsangebot maßgeblich.

Dörfer auf Schiene bringen

Angesichts des allgegenwärtigen Klimawandels und des zunehmenden Verkehrsaufkommens spricht sich die Persenbeugerin Christa Kranzl für den Erhalt und die Modernisierung von Nebenbahnen aus. So könne beispielsweise die Donauuferbahn als zukunftsträchtige Bahnlinie für den Personen- und Warenverkehr vom oberösterreichischen Zentralraum bis nach Krems dienen. Hier seien sowohl Politik als auch Medien gefordert, dass der Ausbau der öffentlichen Verkehrsanbindung stärker in den Fokus der öffentlichen Wahrnehmung rückt. Insbesondere die Politik müsse hier stärker aktiv werden. Denn „Infrastruktur muss in öffentlicher Hand bleiben“, betont Kranzl.

Skeptisch steht der Verkehrsplaner Knoflacher dem Ausbau der Straßenanbindungen sowie der zunehmenden Beschleunigung und Mobilisierung gegenüber. Diese würden maßgeblich zum „Ausrinnen der Dörfer“ beitragen und Zentralisierung begünstigen. Insbesondere der Autoverkehr muss kritisch hinterfragt werden. Laut Knoflacher könne mit der Verbannung der Autos aus den Ortskernen Zersiedelung bekämpft werden. Aufgabe der Medien sei es zudem, die Rolle von Autos und Mobilisierung stärker zu problematisieren. Michael Jungwirth von der Kleinen Zeitung stellt in diesem Zusammenhang fest, dass vor allem Regionalmedien den ländlichen Raum bereits gut abbilden, aber Themen wie Bodenversiegelung und Landflucht zu wenig ansprechen.

Alb-/Traum Einfamilienhaus

Obwohl vier von zehn Dörfer in Österreich schrumpfen und Städte rasch anwachsen, träumen viele weiterhin vom eigenen idyllischen Einfamilienhaus am Land. Für Wingelmaier ist dieser Traum langfristig nicht haltbar, weil diese Bauten zumeist nur Zweitwohnsitze sind und dadurch zur Bodenversiegelung und Zersiedelung weiter beitragen. Vor allem die wahllosen, konzeptlosen Umwidmungen und die unterschiedlichen Vorgaben der Bauordnungen in den Bundesländern seien problematisch. Ebenso brauche es höheres Problembewusstsein bei den Baubehörden, um diesen Trends entgegenzuwirken.

Zusammenhalt am Land

Im Dorf, wo jeder jeden kennt hält man zusammen und hilft einander. Eine ähnliche Zusammenarbeit brauche es laut Rauch-Keschmann auch unter den Gemeinden. Denn durch interkommunale Kooperation, beispielsweise bei der Gemeindeverwaltung und durch den Ausbau des Breitbandnetzes und der damit einhergehenden Digitalisierung entstehen Zukunftschancen für den ländlichen Raum. Langfristig würden durch solch gemeinsame regionale Strategien Unternehmen angelockt und Arbeitsplätze geschaffen werden und wieder mehr Junge im Dorf bleiben.