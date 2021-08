Für Niederösterreich brachte die Coronavirus-Krise eine starke Veränderung des Spar- und Konsumverhaltens. Dies zeigt eine Economica-Analyse, welche im Auftrag der Hypo Nö Landesbank durchgeführt wurde. „Die verfügbaren Einkommen haben sich in etwa auf das Niveau des Jahres 2016 verringert und die Konsumausgaben auf das niedrigste Niveau seit 2007“, erklärt Economica-Leiter Christian Helmenstein.

Gleichzeitig wurde aber mehr gespart: Im Schnitt haben sich laut Economica die Einlagen im Krisenjahr um 6,1 Prozent und die Sparquote von 8,2 Prozent im Jahr 2019 auf 14,5 Prozent des verfügbaren Einkommens im Jahr 2020 erhöht. Der verhältnismäßig hohe Beschäftigungsstand in Niederösterreich sowie der Anstieg im Nettofinanzvermögen werde den Wirtschaftsaufschwung über den Konsum unterstützen, glaubt Helmenstein: „Nicht ein konjunkturelles Strohfeuer, sondern ein länger anhaltender Aufschwung steht vor uns.“

Zukunftsängste und „Zwangssparen“ hemmten Konsum

Die höhere Vorsicht bezüglich der Zukunft, sowie ein verstärktes Zwangssparen aufgrund der Lockdown-Situation im letzten Jahr, hatten zur Folge, dass sich die Konsumausgaben des Landes auf das Niveau des Jahres 2007 verringert haben. Das durchschnittliche Sparvermögen der NiederösterreichInnen liegt derzeit bei 14.000 Euro und ist vorwiegend auf digitalen Sparkonten angelegt. „Wir empfehlen fünf bis sechs Monatsgehälter, rund 10.000 Euro als Notgroschen. Alles darüber hinaus muss in höhere Wertpapiere und Versicherungen investiert werden, um die Kaufkraft zu erhalten“, sagt Hypo NOE-Vorstand Wolfgang Viehauser. Die Inflation zeigt sich beispielsweise, dass man sich dieses Jahr womöglich noch zehn Waschmaschinen leisten kann, während in den kommenden Jahren eventuell nur mehr acht mit demselben Betrag finanzierbar sein werden. Laut Economica-Studie gehen jährlich fünf Milliarden Euro an Finanzvermögen verloren, da das Ersparte nicht in höherwertige Anlageformen wie Versicherungen, Aktien und Fonds angelegt sind.

Durch die erhöhte Sparquote stieg die Nachfrage nach Wohnraum und somit die Immobilienpreise in Niederösterreich. Der private Wohnraum hat sich im Jahr 2020 durch Corona zum Lebensmittelpunkt entwickelt – Stichwort: Homeoffice, Homeschooling, Urlauben daheim – was bei vielen Menschen den Wunsch nach mehr Platz und einem Eigenheim im Grünen ausgelöst hat.

Trotz den spürbaren Auswirkungen der Krise geht Niederösterreich als konjunktureller Schnellstarter in diese Periode. Speziell der Arbeitsmarkt ist besonders gut durch die Krise gekommen und profitierte von den 900 Millionen Euro an Arbeitsmarkt-Hilfen aus dem Landesbudget, welche rund 53.000 Arbeitsplätze sicherten, sagt Finanzlandesrat Ludwig Schleritzko (ÖVP). Ziel für die kommenden Jahre sei der weitere Ausbau von Arbeitsplätzen, sowie den privaten Konsum wieder zu erhöhen.