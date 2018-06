Die Sparkasse NÖ Mitte West konnte 2017 mehr als 360 Mio. Euro an Krediten vergeben, davon rund 250 Mio. Euro im Kommerzgeschäft, 95,6 Mio. Euro im privaten Wohnbau und 18,1 Mio. Euro für Konsumfinanzierungen. Doch so investitionsfreudig die Niederösterreicher auch sind, gespart wird trotzdem: 1.958 Mio. Euro legten die Kunden der Sparkasse NÖ Mitte West im Vorjahr zur Seite – 2,4 Prozent mehr als 2016, da waren es 1.913 Mio. Euro an Kundeneinlagen. „Daran sieht man, dass uns unsere Kunden auch in Zeiten der Nullzinspolitik vertrauen“, meint Vorstand Peter Hronek.

Immer häufiger genutzt wird auch das digitale Banking George: Derzeit sind es rund 64 Prozent aller Sparkasse-Kunden österreichweit (zwei Mio. Menschen). 30.000 davon sind Teil der Sparkasse NÖ Mitte West. „Kundenbefragungen ergaben, dass wir dank George als die modernste Bankengruppe gesehen werden“, erklärt Vorstand Helge Haslinger. 1,75 Mio. Besuche verzeichnete das Webportal der Sparkasse NÖ Mitte West 2017. Immer mehr nutzen das Online-Banking auch am Smartphone: 2017 waren es 20.000 Kunden pro Monat.