Zieger, der seit 2018 Geschäftsführer und Eigentümer der Powerserv Austria GmbH ist, will in seinem neuen Amt einen Schwerpunkt auf eine offensive Informationspolitik betreffend Zeitarbeit legen.

"Gerade die letzten Wochen haben gezeigt, dass noch immer viele Irrtümer zum Thema Zeitarbeit existieren und publiziert werden", so der 55-Jährige in einer Aussendung vom Dienstag. Dem werde man sich intensiver widmen, "um den Verband künftig noch stärker als respektierte Kraft in der österreichischen Wirtschaft zu etablieren".