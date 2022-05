Niederösterreichische App soll bei der Berufswahl helfen

Werbung

Oft werden Kinder schon im Kleinkindalter gefragt: „Was willst du denn einmal werden?“. Während in diesem Stadium die Antworten noch sehr kreativ und fantasievoll ausfallen, wird es im Alter meist immer schwieriger. Um eine gute Entscheidung treffen zu können, wollen die niederösterreichische Arbeiterkammer und Wirtschaftskammer mit einer neuen App Unterstützung auf den Weg bringen.

Berufsorientierung als Win-Win-Situation

Die niederösterreichischen Unternehmen können und wollen nicht auf die Talente und Stärken der jungen Menschen verzichten, erklärte AK Niederösterreich Präsident Markus Wieser bei der Präsentation der App. Mit dieser soll dementsprechend ein Schritt gesetzt werden. „Durch rechtzeitige Berufsorientierung entsteht eine Win-Win-Situation. Der Schüler oder die Schülerin sucht und findet eine Ausbildung, die zu den Stärken und Talenten passt. Der Unternehmer wiederum kann damit rechnen, eine motivierte und engagierte Fachkraft bzw. Lehrling für sein Unternehmen zu gewinnen“, so Wieser. Eine Umfrage habe zuletzt gezeigt, dass sich Eltern mehr Unterstützung und ein breiteres Angebot wünschen, weshalb mit der App auch die Elternteile und Erziehungsberechtigten angesprochen werden sollen. „Sie sind oft maßgebend bei der Entscheidung und stehen an zweiter Stelle nach den Lehrern“, sagt der AK-Präsident.

„In Niederösterreich haben wir einen Mitarbeitermangel. Es gibt über 20.000 offene Stellen, Tendenz steigend“, ergänzt WK-Präsident Wolfgang Ecker. Was eine besorgniserregende Entwicklung sei, stelle aber auch eine große Chance für junge Menschen war, so Ecker weiter. Mit der Berufsorientierung sollen Talente „zeitig“ erkannt werden. „Die Wirtschaft braucht Fachkräfte und mit einer Lehre stehen einem jungen Menschen sämtliche Wege offen“, so Ecker, der sich eigenen Angaben zufolge sehr gerne an seine Lehrzeit zurückerinnert. Diese habe ihm unter anderem eine gute Grundlage für sein Unternehmertun gegeben.

App hilft in drei Schritten weiter

Die App selbst, die nun wesentlich zur Berufsorientierung beitragen soll, gliedert sich in die Bereiche „Erkunden“, „Auswählen“ und „Durchstarten“. Vorerst sollen eigene Interessen und Kompetenzen eingegeben werden – diese werden jedoch bereits vorgeschlagen und müssen nicht erst selbst formuliert werden. Ein Algorithmus durchsucht schließlich die Datenbanken nach Berufsbildern, die den Wünschen und Interessen entsprechen könnten. Die Eltern und die Kinder werden in diesem Schritt auch über die jeweiligen Anforderungen und Aufgaben der jeweiligen Berufe informiert. Im letzten Schritt werden schließlich passende Informationsveranstaltungen und Betriebe angeführt. Das Angebot reicht hier von Jobmessen bis hin zu Schnuppermöglichkeiten.

Berufsorientierung in Schulen gefordert

Die Berufsorientierung ist bereits viele Jahre ein zentrales Thema. Am Dienstag forderte Wieser erneut, Berufsorientierung ab der 5. Schulstufe fix im Unterricht zu verankern. Er könne sich auch gut vorstellen, die Berufsorientierung dabei mit Sozial- und Alltagskompetenzen zu verknüpfen.

Die Berufsfindungs-App ist online unter www.botogo.atzu finden. Sämtliche Schritte können auch im Browser durchgeführt werden.