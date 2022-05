Niederösterreichs beste Lehrlinge werden gefeiert

Werbung

Unter dem Motto "We are Future", übersetzt 'Wir sind die Zukunft', stand das Fest der Lehrlinge im VAZ St. Pölten, bei dem NÖ-Lehrlinge gefeiert wurden. Neben den Leistungen der jungen Nachwuchskräfte bei nationalen und internationalen Bewerben stand die Imagepolitur der Lehre im Rampenlicht. 4.300 NÖ Betriebe bilden derzeit rund 16.000 Menschen in 200 Lehrberufen zu Fachkräften aus.

„Wir müssen alle gemeinsam dazu beitragen, noch mehr Menschen für die Lehre zu gewinnen“, betonen Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker in einer Presseaussendung, denn Lehrlinge seien das Fundament für die Zukunft der NÖ-Wirtschaft.

In stimmungsvoller Atmosphäre feierten hunderte Lehrlinge mit ihren Familien und Betrieben bei der „Siegerlounge – Dem Fest der Lehrlinge“ im VAZ in St. Pölten. Foto: Andreas Kraus

Zigtausende offene Stellen in Niederösterreich

„20.000 offene Stellen am niederösterreichischen Arbeitsmarkt zeigen, dass die Betriebe, dass die Wirtschaft dringend qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter brauchen. Mit eurer Ausbildung, mit der Lehre, habt ihr den Grundstein für eine erfolgreiche Karriere gelegt“, sagt Ecker zu den jungen Fachkräften.

Zwischen Dezember 2020 und November 2021 haben hierzulande 533 junge Menschen ihre Lehre mit Auszeichnung abgeschlossen. Darüber hinaus schnitten NÖ Jungfachkräfte bei nationalen und internationalen Wettbewerben hervorragend ab. So holten die NÖ Teams bei den EuroSkills 2021 in Graz 1 x Gold, 2 x Silber und 2 x Bronze sowie bei den AustrianSkills Anfang des Jahres 14 Stockerlplätze.

Ecker/Mikl-Leitner: "Es gilt noch einiges zu tun"

"Die duale Ausbildung ist die beste Form der beruflichen Qualifikation. Viele Länder beneiden uns darum“, ist Ecker überzeugt. Daher setzen Wirtschaftskammer und Land viele Maßnahmen, um diese praxisorientierte Ausbildung für junge Menschen noch attraktiver zu machen.

Ein Beispiel sei beispielweise der NÖ Talente Check. „Auch wenn die Lehrlingszahlen steigen und mittlerweile Vor-Corona-Niveau übertroffen haben, gilt es noch einiges zu tun, um das Image der dualen Ausbildung zu verbessern und dafür zu sorgen, dass noch mehr junge Menschen eine Lehre machen“, zeigen sich Ecker und Mikl-Leitner einig.

Mehr Lehranfänger als im Vorjahr

Die Zahl der Lehranfänger ist mit Stand Ende April um 14,1 Prozent gestiegen. Inklusive überbetrieblicher Ausbildungen befinden sich aktuell 5303 Lehrlinge im ersten Jahr. Insgesamt absolvieren derzeit 16.299 Menschen in NÖ eine Lehre. Auch die Zahl der ausbildenden Lehrbetrieben ist im Steigen: 4381 im Vergleich zu 4309 im Jahr 2021.

