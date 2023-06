Politisches Gerangel um neue AMS NÖ-Geschäftsführung

Die Nachfolge des in die Landes-SPÖ gewechselten Sven Hergovich ist bis heute nicht geklärt. Seit Ende Jänner leitet die gewählte Stellvertreterin, Sandra Kern, die Landesgeschäftsstelle mit etwa 1.000 Beschäftigten. Auf Rückfrage beim AMS Österreich heißt es, dass in Sachen neue Geschäftsführung noch keine Entscheidung getroffen wurde und aufgrund des laufenden Bewerbungsverfahrens keinerlei Auskünfte über mögliche Kandidatinnen oder Kandidaten gegeben werden.

Zuständig für die Entscheidung ist jedenfalls der Verwaltungsrat des AMS Österreich, der mit Mitgliedern der Bundesregierung sowie der Arbeitnehmer und Arbeitgeberinnen besetzt ist. „Die Bestellung im Verwaltungsrat muss mit zwei Drittel plus einer Stimme erfolgen“, heißt es vom Sprecher des AMS-Bundesvorstandes. „Es ist sinnvollerweise eine autonome Bestellung von Spitzenpositionen beim AMS vorgesehen. Der Minister kommt nur dann ins Spiel, wenn es überhaupt keine Entscheidung gibt“, sagte Arbeits- und Wirtschaftsminister Martin Kocher in einem NÖN-Interview (18.5.2023)

Polit-Hickhack: Land NÖ und Arbeitgeber-Seite vs. Arbeitnehmer-Seite

Aus gut informierten Kreisen hört man, dass die Nachfolge vermutlich zwischen Karmen Frena und Sandra Kern getroffen wird. Frena ist seit mehr als 20 Jahren AMS-Mitarbeiterin und derzeit als Abteilungsleiterin in der Landesgeschäftsstelle für Analysen, Steuerung und Entwicklung tätig. Kern, die interimistische Leiterin, ist seit 2021 stellvertretende AMS-Landeschefin, und saß zuvor für die Landes-ÖVP im Bundesrat. Kern war auch Landesgeschäftsführerin des NÖAAB.

Wie auch der ORF NÖ am Montag berichtete, dürfte es rund um die Nachfolge der AMS-Landesgeschäftsführung ein politisches Gerangel geben. Während Arbeitnehmervertreter die parteilose Frena favorisieren, die beim internen Hearing an erster Stelle gelegen sein soll, wollen die Arbeitgeberinnen bzw. das Land Niederösterreich Kern durchbringen, die beim Hearing an vierter Stelle von sechs Kandidatinnen bzw. Kandidaten gelandet sein soll.

Die Causa sei bereits einmal an den Wirtschaftsminister delegiert, so der ORF NÖ-Bericht, um eine Entscheidung zu treffen. Doch Kocher gab die Angelegenheit an den Verwaltungsrat zurück – mit der Bitte, sich doch noch zu einigen. Gelingt das nicht, wäre das hierzulande ein Novum, heißt es.

AMS-Verwaltungsrat könnte am Dienstag entscheiden

Die nächste Sitzung des AMS-Verwaltungsrates findet am Dienstag statt. Ob die Nachbesetzung auf der Tagesordnung steht, ist nicht bekannt. Eine Deadline für die Bestellung der neuen AMS NÖ-Geschäftsführung sei nicht festgeschrieben.

Die Bewerbungsphase für die Landesgeschäftsführung des AMS Niederösterreich lief bis 20. März. Das monatliche Bruttogehalt beträgt derzeit 10.959,27 Euro. 14 Kandidatinnen und Kandidaten bewarben sich um die Stelle. Die Funktionsperiode läuft jedenfalls bis 30. Juni 2024. Danach endet die im AMS österreichweit festgelegte sechsjährige Periode für Führungsjobs sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene.