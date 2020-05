Die coronabedingte Aussetzung der Sanktionen bei Vereitelung oder Verweigerung einer Arbeitsaufnahme für Arbeitslose in Österreich ist vorbei. Seit Mitte Mai sind die üblichen Rechtsfolgen wieder in Kraft. „Mit 15. Mai wurde der ministerielle Erlass, wonach bei einer Vereitelung oder Verweigerung, sich um eine vom AMS vorgeschlagene Stelle zu bewerben, die Rechtsfolgen ausgesetzt sind, wieder aufgehoben“, heißt es dazu in einer Aussendung des AMS Niederösterreich. Verweigerung oder Vereitelung einer Arbeitsaufnahme hat nach dem Arbeitslosenversicherungsgesetz (ALG) die Sperre des Arbeitslosengeldes für eine gewisse Dauer zur Konsequenz.

Das AMS Niederösterreich geht außerdem noch einen Schritt weiter in Richtung des Regelbetriebs vor Corona: Der Schulungsbetrieb des AMS Niederösterreich wird seit Mitte Mai nämlich wieder verstärkt als Präsenzunterricht geführt. Persönlicher Kontakt mit Kundinnen und Kunden bleibt jedoch weiterhin auf das „unbedingt erforderliche Maß reduziert“, heißt es weiter. Was den Arbeitsmarkt in Niederösterreich an sich angeht, so zeichnet sich ein leichter Rückgang per 25. Mai gegenüber der Vorwoche ab.

Monihart Landesrat Martin Eichtinger

„Gegenüber letzter Woche, 18. Mai, ist die Arbeitslosigkeit um 1,8 Prozent oder 1.350 Personen gesunken, gegenüber dem Statistik-Stichtag am 30. April sogar um 8,3 Prozent oder 6.696 Jobsuchende“, erklärt der für den Arbeitsmarkt zuständige Landesrat Martin Eichtinger. Mit 25. Mai waren in Niederösterreich 73.503 Personen arbeitslos vorgemerkt.

Erste Entspannung macht sich bemerkbar

AMS-Niederösterreich-Geschäftsführer Sven Hergovich dazu: „Das Wiederhochfahren der niederösterreichischen Wirtschaft und die intensive Vermittlung durch unsere Beraterinnen und Berater zeigen erste Früchte.

Petra Spiola/ AMS NÖ-Chef Sven Hergovich

“ Laut Auskunft des AMS Niederösterreich macht sich die schrittweise Entspannung für den niederösterreichischen Arbeitsmarkt in sämtlichen Wirtschaftsbereichen bemerkbar: Innerhalb einer Woche ist die Arbeitslosigkeit vor allem in der Beherbergung und der Gastronomie (-5,9 Prozent), in der Baubranche (-2,1 Prozent) sowie in den sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen (-1,2 Prozent) am stärksten zurückgegangen. Im Vergleich zu 15. März 2020 liegt der Bestand jedoch noch immer deutlich darüber, etwa in der Beherbergung- und Gastronomie (+108 Prozent), im Handel (+38 Prozent), in der Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen, unter anderem Personalleaser (+37 Prozent) oder in der Warenherstellung (+31 Prozent). Sven Hergovich macht daher auch deutlich, dass ein Ende der Auswirkungen der Krise auf den NÖ Arbeitsmarkt noch lange nicht in Sicht ist. Seit dem Lockdown der Wirtschaft am 15. März ist die Zahl der Jobsuchenden in Niederösterreich nämlich dennoch um 35 Prozent gestiegen.

Kurzarbeit: Verlängerungen sind bereits möglich

Bisher wurden vom AMS Niederösterreich rund 18.000 Anträge auf die sogenannte Covid-19-Kurzarbeitsbeihilfe bewilligt – aktuell befinden sich 220.000 Niederösterreichische Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Kurzarbeit. Seit der Vorwoche ist nun auch der Antrag auf eine Verlängerung der Covid-19-Kurzarbeitshilfe um weitere drei Monate möglich. Die Bezugsdauer für die Betriebe, die seit dem 1. März die Kurzarbeitsbeihilfe beziehen, endet ja für die erste Tranche bereits mit Ende Mai. „Trotz erster Anzeichen einer vorsichtigen wirtschaftlichen Erholung gehe ich davon aus, dass viele Unternehmen die Beihilfe weiter benötigen“, sagt Sven Hergovich. Eine Beantragung der Beihilfe ist nur über das eAMS-Konto möglich. „Das AMS ist dafür verantwortlich, dass die uns anvertrauten Mittel entsprechend ihrer Bestimmung eingesetzt werden. Daher prüfen wir sowohl jeden Antrag auf die Beihilfe als auch jede Abrechnung sorgfältig, bevor die Auszahlung erfolgt“, so Hergovich. Per 25. Mai wurden laut AMS Niederösterreich 74 Millionen Euro an Kurzarbeitsbeihilfen für Unternehmen in Niederösterreich ausgezahlt. Rund 57 Prozent aller beantragten Abrechnungen, in absoluten Zahlen sind das 11.273 Abrechnungen wurden bereits ausbezahlt.