Die Zahl der Jobsuchenden steigt weiter

Rund 38.600 Menschen waren im Juli beim AMS NÖ als arbeitslos vorgemerkt. Das ist ein Zuwachs von 3,6 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. In Summe waren fast 46.000 Personen in Niederösterreich auf Jobsuche oder in einer Schulung. Das ist ein Plus von 2,9 Prozent. Besonders stark nahm die Jugendarbeitslosigkeit zu. Im Juli gab es mehr Lehrstellensuchende, gleichzeitig aber weniger freie Lehrstellen, heißt es in einer Aussendung des AMS NÖ.

Langzeitarbeitslosigkeit sinkt

Die Zahl der jobsuchenden über 50-Jährigen ging zurück. Die Langzeitarbeitslosigkeit sank um knapp 30 Prozent. „Mehr als die Hälfte aller langzeitarbeistlosen Personen in Niederösterreich haben Vermittlungseinschränkungen wie gesundheitliche Probleme und zwei Drittel sind älter als 50 Jahre. Die Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit bleibt daher weiter ganz oben auf unserer Agenda“, heißt es von der für den Arbeitsmarkt zuständigen Landesrätin Susanne Rosenkranz (FPÖ) und AMS Niederösterreich-Landesgeschäftsführerin Sandra Kern in einer Aussendung.

Rosenkranz kommentiert die aktuellen Arbeitsmarktzufrieden positiv: „Der Arbeitsmarkt in Niederösterreich erweist sich trotz der wirtschaftlichen Schwäche weiterhin als äußerst robust. Die unselbstständige Beschäftigung steigt weiter um 0,8 Prozent. Die Arbeitslosenquote liegt aktuell bei 5,5 Prozent und ist somit mit Ausnahme des vergangenen Jahres zum letzten Mal im Jahr 2008 niedriger gewesen."

Arbeitslosigkeit am Bau stark gestiegen

Die Entwicklung der Arbeitslosenzahlen war je nach Branche sehr verschieden. Während sie in der Baubranche (+ 7,7 Prozent), im Bereich der Warenproduktion (+ 3,9 Prozent) sowie in der Beherbergung und Gastronomie (+ 3,1 Prozent) stiegen, sanken sie etwa im Gesundheits- und Sozialwesen (- 2,0 Prozent). Bundesweit waren im Juli erstmals mehr als 4 Millionen Personen unselbstständig erwerbstätig, allein in Niederösterreich waren es 665.000 Personen.

Firmen suchen weiterhin viele Mitarbeiter

Die niederösterreichischen Unternehmen suchen weiterhin nach Arbeitskräften. Ende Juli waren zwar mit rund 18.620 freien Stellen um 14,8 Prozent weniger als im Rekordjahr 2022 gemeldet, das sei aber der zweithöchste Wert seit Start der Aufzeichnungen in den 1960er Jahren.

Der VP-Wirtschaftsbund zählt wiederum rund 35.600 freie Stellen in Niederösterreich. Die meisten davon in den Bereichen Handel/Logistik/Verkehr (über 8.100) gefolgt von den Sektoren Büro/Marketing/Finanz und im Bau bzw. Baunebengewerbe (jeweils knapp 4.000).

Lehranfängern bzw. -Suchenden standen beim AMS NÖ ein Angebot von 1.300 (- 15,1 Prozent) sofort verfügbaren freie Lehrstellen 1.360 (+ 6,2 Prozent) Lehrstellensuchenden gegenüber.