Leichter Anstieg an Arbeitslosen hält an

Rund 40.00 Personen waren im August beim AMS NÖ als arbeitslos vorgemerkt. Das ist ein Zuwachs von 3,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. In Summe waren rund 47.300 Personen in Niederösterreich auf Jobsuche oder in einer Schulung. Das entspricht einem Plus von 2,3 Prozent. Die Arbeitslosenquote im Land beträgt aktuell 5,7 Prozent und ist damit im Vergleich zum Vorjahresmonat nur 0,1 Prozentpunkte höher. Österreichweit liegt die Arbeitslosenquote derzeit bei 6,1 Prozent.

„Insgesamt wird für Niederösterreich ein Rückgang der Arbeitslosigkeit im Jahresdurchschnitt um 1,0 % prognostiziert. Wir werden gemeinsam mit dem AMS Niederösterreich und unseren Partnern den eingeschlagenen Weg konsequent fortsetzen“, heißt es von Arbeitsmarkt-Landesrätin Susanne Rosenkranz.

Langzeitarbeitslosigkeit im Vergleich zu 2019 halbiert

Rund 4.700 Menschen (11,7 Prozent aller NÖ Arbeitslosen) suchen bereits ein Jahr oder länger einen Job. Im August des Vorjahres waren es noch um knappe 27 Prozent mehr. „Nirgendwo in Österreich konnte die Zahl der langzeitarbeitslosen Personen in den letzten Jahren so stark reduziert werden wie in Niederösterreich. Aktuell sind es im Vergleich zu 2019 um 51 Prozent weniger“, betonen Rosenkranz und AMS NÖ-Landesgeschäftsführerin Sandra Kern. Die intensive Beratung und Vermittlung sowie gezielte Förderung durch das AMS NÖ wirke sich positiv auf die Zahl der Langzeitarbeitslosen aus.

Bei der Unterscheidung nach Alter und Geschlecht zeigt sich, dass ältere Personen ab 50 weiterhin einen Rückgang der Arbeitslosigkeit aufweisen. Die Jugendarbeitslosigkeit sei von einem sehr niedrigen Niveau aus gestiegen. Sowohl bei Frauen (+2,4 Prozent) als auch bei Männern (4,1 Prozent) ist die Zahl der Arbeitslosen zuletzt gestiegen.

Suche nach Personal nimmt kein Ende

Ende August 2023 sind dem AMS NÖ 17.857 freie Stellen gemeldet worden. Die Unternehmen im Land suchen also weiterhin nach Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Im Vergleich zum Rekordjahr 2022 ist die Zahl der offenen Stellen um 17,2 Prozent gesunken. Der Wirtschaftsbund berichtet in seinem Stellenmonitor wiederum von fast 34.000 offenen Stellen in Niederösterreich. Laut dem AMS stehen derzeit 1.329 sofort verfügbare Lehrstellen 1.308 Lehrstellensuchenden gegenüber.

Von steigender Arbeitslosigkeit sind besonders die Branchen Warenproduktion (+7,1 Prozent), Beherbergung und Gastronomie (+4,7 Prozent) und der Bau (+4,5 Prozent) betroffen. In den Branchen Öffentliche Verwaltung (-1,7 Prozent), Verkehr und Lagerei (-1,5 Prozent) und im Handel inkl. KFZ (-0,4 Prozent) stagniert bzw. sinkt die Arbeitslosigkeit leicht.