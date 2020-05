„Der Arbeitsmarkt kommt wieder in Bewegung“, erklärt AMS-NÖ-Chef Sven Hergovich diesen Rückgang. „Die Unternehmen öffnen nun wieder Schritt für Schritt ihren Betrieb und stellen wieder Arbeitskräfte ein“, betont Hergovich, dämpft aber gleichzeitig allzu große Euphorie:

„Das ist ein gutes Zeichen, aber es wird noch lange dauern, bis es zu einer deutlichen Entlastung kommt. Binnen einer Woche ist die Arbeitslosigkeit laut Auskunft des AMS Niederösterreich vor allem am Bau (minus 15,3 Prozent), im Dienstleistungsbereich, hier vor allem bei Leasern (minus 4,7 Prozent) oder im Handel (minus 4 Prozent) zurückgegangen.

Franz Gleiß AMS NÖ-Geschäftsführer Sven Hergovich.

Dennoch sind aktuell noch immer um knapp 22.860 Personen mehr arbeitslos als noch am 15. März – ein Plus von fast 43 Prozent. Am stärksten von den Anstiegen betroffen ist die Gastronomie mit plus 152 Prozent.

Mit Stand 11. Mai sind exakt 18.170 Anträge auf Kurzarbeit beim AMS Niederösterreich eingegangen. 17.402 davon wurden bisher genehmigt. Es gibt knapp 221.800 Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher, die sich aktuell in Kurzarbeit befinden. Nach wie vor treffen täglich laut AMS bis zu 100 neue Anträge in Niederösterreich ein. Für etwas mehr als 4.000 Anträge wurden durch die damit beauftragte Buchhaltungsagentur bereits Gelder ausbezahlt.