Zahl der Langzeitarbeitslosen unter Vorkrisenniveau

Der Arbeitsmarkt in Niederösterreich ist auch Ende Februar stabil und erholt sich vergleichsweise gut: „Die Arbeitslosenquote in Niederösterreich liegt Ende Februar mit 7,3 Prozent auf dem niedrigsten Stand seit Februar 2008 und um 1,6 Prozentpunkte unter dem Vorkrisenniveau“, berichten Arbeitsmarkt-Landesrat Martin Eichtinger (ÖVP) und AMS-Landesgeschäftsführer Sven Hergovich in einer Presseaussendung.

Niedriger war die Arbeitslosenquote in Niederösterreich zuletzt nur im Februar 1990 mit 6,9 Prozent.

Zahl der Langzeitarbeitslosen gesunken

Ende Februar 2022 waren insgesamt 50.022 Personen arbeitslos vorgemerkt. Das entspricht einem Minus von 26,9 Prozent im Vergleich zum Februar 2021. Auch die Zahl der Langzeitarbeitslosen ist im Vergleich zum Vorjahresmonat zurückgegangen. So gab es heuer 39 Prozent weniger Langzeitarbeitslose in Niederösterreich.

Bei der Langzeitarbeitslosigkeit konnte der Bestand seit Ausbruch der Pandemie im Frühjahr 2020 unter das Vorkrisenniveau vom Februar 2019 gesenkt werden. Niederösterreich ist hierbei mit minus acht Prozentpunkten das Bundesland mit dem stärksten Rückgang. „Mit knapp 9.400 Personen ist die Zahl aber immer noch sehr hoch. Daher bleibt auch in diesem Jahr der Kampf gegen die Langzeitarbeitslosigkeit das wichtigste Ziel des AMS Niederösterreich“, erklärt Hergovich.

Zahl der offenen Stellen steigt

Auf der anderen Seite suchen Niederösterreichs Betriebe nach wie vor deutlich mehr Arbeitskräfte als im Vorjahr. Allein im Monat Februar wurden den 22 AMS-Geschäftsstellen 8.346 offene Stellen gemeldet. Das entspricht einem Plus von 35,3 Prozent gegenüber 2021. Insgesamt gibt es damit derzeit 18.830 offene Stellen in Niederösterreich.

Noch sind also keine Auswirkungen des Krieges in der Ukraine auf den niederösterreichischen Arbeitsmarkt spürbar. Vor dem Hintergrund der verhängten Sanktionen gegen Russland ist jedoch eine Abschwächung der konjunkturellen Entwicklung zu erwarten.