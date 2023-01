NÖ-Bahnen erreichen Niveau von Rekordjahr 2019 .

Öffi-Klimaticket, Teuerung und Energiekrise sorgten für einen Boom bei der größten Privatbahn Österreichs im Landeseigentum. Allein auf der Mariazellerbahn wurden 618.700 Alltags- und Freizeitfahrgäste befördert. In den nächsten beiden Jahren investieren die NÖ-Bahnen rund 30 Millionen Euro etwa in die "Fitness" der eingleisigen Mariazellerbahn für den Halbstundentakt ab Dezember 2024, die Komplettsanierung der Seilbahn auf die Gemeindealpe Mitterbach, aber auch in Blumentrassen, Wildwarner und Rotlicht-Blitzer bei Eisenbahnkreuzungen.