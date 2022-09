NÖ-Bauernbund: „Borealis-Deal verfassungsrechtlich problematisch“

Werbung

„Die Düngemittelproduktion muss rot-weiß-rot bleiben“, forderte erneut Landeshauptfrau-Stellvertreter und Bauernbundobmann Stephan Pernkopf (ÖVP) bei einer Pressekonferenz zum geplanten Borealis-Deal . Der noch offene Verkauf der Düngemittelsparte von Borealis an den tschechischen Agrofert-Konzern sei die falsche Lösung, findet der NÖ-Bauernbund Man begebe sich in eine Abhängigkeit undErpressbarkeit. Entscheidungen über die heimische Lebensmittelversorgung werden so in die Hände eines tschechischen Großkonzerns übergeben. „Dieser Verkauf muss gestoppt werden“, bekräftigte Pernkopf.

Lebensmittelversorgung NÖ Bauernbund strikt gegen Borealis-Deal

Ein Beispiel aus Deutschland zeige, welche Auswirkungen der Verkauf unter Umständen haben könnte. Das Stickstoffwerk Piesteritz ist ebenfalls im Besitz von Agrofert. Nur wenige Wochen nach dem Deal wurde die Düngemittelproduktion sowie Herstellung von AdBlue, einem wichtigen Zusatzstoff im Transportwesen, eingestellt. Zwar kam es vor kurzem zu einer Überbrückungslösung, durch die die Produktion teilweise wieder läuft, dennoch sieht Pernkopf das als weiteres Warnzeichen, welche Situation auch in Österreich drohen könnte.

Raidl: „Öffentliches Interesse muss im Vordergrund stehen“

Bauernbundobmann Pernkopf stellte neben den Auswirkungen auf die heimische Versorgungssicherheit und Lebensmittelproduktion vor allem auch die Rolle der ÖBAG in den Vordergrund. „Ich frage mich, wie die ÖBAG eine Gefährdung unser aller Versorgungssicherheit und leere Regale ausschließen will“, so Pernkopf. Auch Verfassungsexperte Heinz Mayer hat in seinem Rechtsgutachten die Rolle der ÖBAG untersucht. Mayer stellte klar, dass im ÖIAG-Gesetz 2000 die Aufgaben der ÖBAG festgelegt sind. „Die Hauptaufgabe der ÖBAG sollte es sein, die Interessen des Bundes zu vertreten“, so Mayer

2018 wurden diese Aufgaben um die Sicherung des Wirtschafts- und Forschungsstandort sowie die Optimierung der Ausrichtung der Beteiligungen erweitert. Der Deal stehe dazu eindeutig im Widerspruch, da der einzige bedeutende Düngemittelproduzent verloren gehe und auch der Einfluss auf die weitere Entwicklung des Unternehmens wegfalle. Somit begebe sich Österreich in eine allfällige Abhängigkeit von anderen Ländern und gefährde die heimische Produktion. Weiters sehe Mayer einen diametralen Widerspruch zum Bundesverfassungsgesetz über die Nachhaltigkeit, den Tierschutz, den umfassenden Umweltschutz, die Sicherstellung der Wasser- und Lebensmittelversorgung und die Forschung.

Düngemittel wird zum strategischen Gut

Der ehemalige Topmanager und Ex-Nationalbankpräsident Claus Raidl betonte ebenfalls, dass im Falle des Borealis-Deals das öffentliche Interesse über der einzelwirtschaftlichen Entscheidung stehen müsste. „Man kann das öffentliche Interesse auch vor die einzelwirtschaftliche Gewinnmaximierung stellen. Denn der Nichtverkauf der Düngemittelsparte würde die Ertragslage von Borealis nicht beeinträchtigen“, so Raidl. Damit bestätigt Raidl die NÖ-Bauernbundlinie, dass der Borealis-Deal ohne wirtschaftliche Notwendigkeit veranlasst wurde.

„Nach dem geplanten Zusammenschluss hätte das fusionierte Unternehmen zudem einen Marktanteil von 70 bis 80 Prozent“, argumentierte Pernkopf, "was eindeutig einer marktbeherrschenden Stellung gleichkommen würde". Die zweit-, dritt- und viertgrößten Produzenten - EuroChem, Ostchem und Uralchem - seien entweder in der Ukraine oder in Russland tätig. Deren Produktion würden derzeit nicht auf den Markt kommen. „Wir lehnen gerade aus diesen aktuellen Umständen jede weitere Konzentration wichtiger Marktteilnehmer ab", so Pernkopf.

Außerdem hob Raidl hervor, dass Düngemittel in Zukunft zu einem „strategischen Gut“ werden könnte und man dieses Gut nicht aufgeben sollte. „Auch wenn der Agrofert-Konzern eine Standortgarantie für Österreich verspricht, sollte man sich nicht darauf verlassen. Ein Eigentümer hat den Schwerpunkt immer im eigenen Land“, sagte Raidl.