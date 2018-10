Vor gut zwei Jahren führte Philipp Baumgartner in seiner Möbelmanufaktur in St. Leonhard am Forst (Bezirk Melk) die größte Erweiterung der Firmengeschichte durch. Hotelier Josef Pichler saniert derzeit das Schloss Luberegg in der Wachau und erwarb vergangenes Jahr das Seminarhotel Geras (Bezirk Horn).

Dabei profitierten die beiden Unternehmer von der Förderung der NÖ Bürgschaften und Beteiligungs GmbH (Nöbeg), die seit 25 Jahren Firmen beim Wachsen hilft. 570 Betriebe aller Branchen wurden bislang mit insgesamt 270 Mio. Euro unterstützt, was Finanzierungen in Höhe von 900 Mio. Euro auslöste und im letzten Jahr 2.400 Jobs schuf bzw. sicherte.

In der vergangenen Landtagssitzung wurde nun der Haftungsrahmen für dieses sogenannte Beteiligungsmodell von 73 auf 100 Mio. Euro angehoben.

„Ein schönes Geschenk zum 25. Geburtstag“, so VP-Landesrätin Petra Bohuslav, „denn die Nachfrage ist weiterhin groß.“ Welche Firma zum Zug kommt, wird vom Beteiligungsrat der Nöbeg entschieden. „Für uns ist wichtig, dass Dynamik und Nachhaltigkeit im Unternehmen vorhanden sind“, so die Geschäftsführer Doris Agneter und Stefan Chalupa.