In Sachen "Bio": Deutscher Agrarminister sieht Österreich als Vorbild

Österreich ist in der EU das Musterland in Sachen Bio. Über 26 Prozent liegt hierzulande der Bio-Flächenanteil in der Landwirtschaft. Das ist weltweit der dritthöchste Wert, unter den EU-Ländern ist es der höchste. "Die Bio-Landwirtschaft in Österreich ist eine echte Erfolgsgeschichte. Wir sind Bioland Nr. 1 in der EU und unser Ziel ist, dass das auch so bleibt", sagte Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig im Rahmen eines gemeinsamen Pressegesprächs mit AMA-Marketing Geschäftsführerin Christina Mutenthaler-Sipek und Bio Austria-Obfrau Gertraud Grabmann am Rande der "Biofach" in Nürnberg, der größten Fachmesse für Bioprodukte in der Europäischen Union.

„Die Biobranche hat sich in den letzten Jahren gut entwickelt, das gilt es weiterzuverfolgen“, betont Grabmann. Mithilfe des "Aktionsprogramms Biologische Landwirtschaft", der neuen Gemeinsamen Agrarpolitik und den Konsumenten soll in Österreich der Bio-Flächenanteil bis 2030 auf 35 Prozent anwachsen. Bio sei trotz allgemeiner Teuerung krisenfest, der Absatz von Bioprodukten im vergangenen Jahr stabil geblieben. "Die Konsumentinnen und Konsumenten halten Bio die Treue, umso mehr gilt der Appell, dies auch weiterhin zu tun. Ich danke allen Bio-Bäuerinnen und Bio-Bauern, den Verbänden, Organisationen und der gesamten Wertschöpfungskette, die mit ihrem Engagement diesen österreichischen BIO-Erfolgsweg gemeinsam mit der Agrarpolitik beschreiten" so Totschnig.

Deutschland hinkt bei "Bio" hinterher

Österreichs Nachbar Deutschland hinkt hingegen mit schwachen 11 Prozent weit hinterher. Der Bio-Flächenanteil soll in Deutschland bis 2030 auf 30 Prozent erhöht werden, verkündete Deutschlands Landwirtschaftsminister Cem Özdemir bei der Eröffnung der Biofach Nürnberg. Insider zweifeln, ob Deutschland diesen Rückstand aufholen kann.

„Die letzte große Biokampagne in Deutschland liegt 20 Jahre zurück“, erklärt Renate Künast, eine von Özdemirs Vorgängerin. „Das soll sich jetzt ändern“, so Özdemir. Er sieht Österreich als Vorbild in Sachen Bio und will hier „eng mit Österreich zusammenarbeiten“. So habe man bei der Herkunftsbezeichnung von Bioprodukten gemeinsam starke Initiativen in Brüssel gesetzt und lege jetzt „einen Turbogang ein“. Es sei wie beim Fußball: Man sei im Hintertreffen, hole nun stark auf und „am Ende zählt das Resultat“. Özdemir ärgere sich, dass Brüssel die Herkunftsbezeichnung immer wieder verschieben wolle. Auf Rückfrage, wo denn die "Bio-Bremser" Bio lägen, antwortete der deutsche Landwirtschaftsminister: „Das wüsste ich auch gern."

Öffentliche Einrichtungen sollen Bio-Anteil massiv erhöhen

„Österreich darf sich keinesfalls auf seinen guten Bio-Werten ausruhen“, fordert Johannes Gutmann von Sonnentor, einem der 91 österreichischen von insgesamt 2.765 internationalen Ausstellern auf der Bio-Messe. Man habe erst durch Druck Österreichs das Ziel, den Bio-Anteil bis 2030 auf 35 Prozent zu erhöhen, gesetzlich festschreiben können. Gutmann setze sich dafür ein, „dass öffentliche Einrichtungen den Anteil von Biolebensmittel in ihren Küchen massiv erhöhen“. Hier müsse man Politik und Verwaltung beim Wort nehmen und werde weiterhin auf ein Umdenken in den Amtsstuben setzen. „Wir haben alle noch viel Arbeit vor uns, um die Biolandwirtschaft vorwärts zu bringen. Biobauern und Konsumenten haben sich das verdient“, so Gutmann. Österreich sei der Feinkostladen der EU.

Klimakrise als "Bio-Booster"

In den letzten zehn Jahren habe sich der Zugang zu Bio jedenfalls entscheidend verändert, sagt Mutenthaler-Sipek vom AMA-Marketing. Die Klimakrise rückten die nachhaltige Landwirtschaft in den Fokus. Dazu kommen artgerechte Tierhaltung und ressourcenschonender Umgang mit den Böden. "Andererseits wächst eine junge Generation heran, deren Wertesystem stark vom Gedanken der Nachhaltigkeit geprägt ist. Bio-Lebensmittel werden sowohl häufiger als auch mengenmäßig mehr gekauft. Vor allem bei Bio-Vielkäufern ist das Fleisch als wichtige Bio-Kategorie dazu gekommen", freut sich Mutenthaler-Sipek.

"RollAMA-Haushaltspanel" untermauert Bio-Trend

Laut "RollAMA-Haushaltspanel" sind im Vorjahr die Umsätze mit Bio-Lebensmitteln im Lebensmitteleinzelhandel um 3,7 Prozent gestiegen, während die gekaufte Menge an Bio-Lebensmitteln um 3,5 Prozent gesunken ist. Der Grund für den Rückgang der Mengen liegt unter anderem im wieder häufigeren Außer-Haus-Konsum nach Ende der Lockdowns. Vergleicht man die Zahlen mit dem Vor-Corona-Jahr 2019, dann sei ein klarer Aufwärtstrend deutlich zu sehen: Mengenmäßig gab es von 2019 bis 2022 eine Steigerung um 31,2 und wertemäßig um 42,7 Prozent, heißt es in einer Presseaussendung des Verbands Bio Austria.

Der Bio-Anteil im Lebensmitteleinzelhandel hat 2022 mit 11,5 Prozent über alle Warengruppen hinweg einen neuen Höchststand erreicht. Innerhalb der einzelnen Warengruppen gibt es deutliche Unterschiede bei den Bio-Anteilen: Besonders hoch sind sie bei Trinkmilch (29,5 Prozent), Joghurt natur (26,4 Prozent) und Frischgemüse (22,5 Prozent)- Deutlich gestiegen sind auch die Bio-Anteile bei Fleisch und Geflügel (plus 1 Prozent), Frischobst (plus 1,7 Prozent) und Frischgemüse (plus 2 Prozent).