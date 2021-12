NÖ-Betriebe haben heuer über 2.000 Langzeitarbeitslose eingestellt

Die Arbeitslosenzahlen lagen mit 43.929 Personen Ende November trotz Lockdown und saisonalen Effekten unter dem Vorkrisenniveau. Allerdings sind weiterhin über 10.700 Menschen bereits ein Jahr oder sogar länger auf der Suche nach einer neuer Arbeitsstelle. Zwar habe der Wirtschaftsaufschwung die Situation der Langzeitarbeitslosen seit dem Höchststand im März 2021 (16.341) verbessert, dennoch liege ihr Anteil im Gegensatz zur Gesamtarbeitslosigkeit mit 12,8 Prozent Plus über dem Vorkrisenniveau.

"Der Markt hat die Ohnmacht der Lockdowns abgestreift – das ist eine sehr wichtige Nachricht", sagt Arbeitsmarkt-Landesrat Martin Eichtinger (ÖVP). Jetzt gelte es die Langzeitarbeitslosigkeit gemeinsam weiter zu reduzieren. Das Land Niederösterreich, die Sozialpartner und das AMS NÖ haben heuer dazu rund 100 Millionen Euro für gemeinsame Arbeitsmarkt-Projekte in die Hand genommen - diese würden ihre Wirkung bereits zeigen, so Eichtinger. Auch die Aktion Sprungbrett sei ein wichtiger Teil der Programme "in Zeiten wie diesen".

Menschen in Betrieb aufnehmen und halten

2.069 Langzeitarbeitslose aus Niederösterreich gelang über Aktion Sprungbrett der Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt. Gleichzeitig profitieren NÖ-Betriebe, die diese Menschen einstellten, von dieser Eingliederungshilfe in Form einer Lohn- und Lohnnebenkostenförderung über das AMS. "Es geht darum Menschen in den Betrieb aufnehmen, aber vorallem auch halten. Das ist ein ganz wichtiges Argument für dieses Programm in diesen Zeiten", sagt Eichtinger und appelliert an Unternehmerinnen und Unternehmen diese Hilfe zu nutzen und Langzeitarbeitslosen eine Chance zu geben.

Über die Eingliederungshilfen vice in ihrem Bereich setzen, kommen noch viele weitere Millionen Euro hinzu“, so Eichtinger, der betonte: „Auch an Programmen wie ‚Sprungbrett‘ ist in Zeiten wie diesen festzuhalten, denn mit den erhöhten Eingliederungsbeihilfen gibt es gute Anreize, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Betrieben aufzunehmen und auch zu halten“.

Hinter Zahlen stecken Menschen und Familien

Um den Rückbau der Langzeitarbeitslosigkeit voranzutreiben wird die Aktion Sprungbrett im Jahr 2022 weitergeführt und mit einem Budget von 40,2 Millionen Euro ausgestattet, informiert AMS Landesgeschäftsführer Sven Hergovich: "Mit dieser attraktiven Lohnkostenförderung für Betriebe wollen wir mehr als 4.000 Langzeitarbeitslosen den Wiedereinstieg ermöglichen." Besonders schwierig sei der Wiedereinstieg für Menschen mit gesundheitlichen Problemen. Laufende Evaluierungen zeigen, dass 61 Prozent der Jobsuchenden, die mit Unterstützung einer Einstellbeihilfe eine Anstellung gefunden haben, drei Monate nach Förderende weiterhin beschäftigt sind.

Wirtschaftskammer NÖ-Direktor Johannes Schedlbauer, Arbeitsmarkt-Landesrat Martin Eichtinger (ÖVP), Melanie Herzog, kaufmännische Leiterin der Firma Tröstl, AMS NÖ-Chef Sven Hergovich und Arbeiterkammer NÖ-Präsident Markus Wieser. Norbert Oberndorfer

Es gehe dabei nicht nur um Zahlen und Köpfe, sondern um viel Mehr. "Für jene 2.069 und ihre Familien bedeutet das: Ich habe wieder Arbeit, verdiene mein eigenes Geld und erfahre Würde und Anerkennung", sagt Hergovich. Er unterstreicht, das Land NÖ, Sozialpartner und AMS bei den Arbeitsmarktprogrammen gemeinsam an einen Strang ziehen.

Badener Unternehmen hat vier Langzeitarbeitslose aufgenommen

Das Familienunternehmen Tröstl, ein Kunstoffspritzguß-Betrieb mit Sitz in Berndorf, hat durch die Aktion „Sprungbrett“ neue Mitarbeiterinnen zwischen 44 und 55 Jahre dazugewonnen. Eine davon war sogar 10 Jahre auf Arbeitssuche. Die gestiegene Auftragslage war der Anstoß für die Mitarbeitersuche. "Wir haben einfach gesagt: Wir probieren es! Ich kann aus voller Überzeugung sagen, dass sie eine hohe Einsatzbereitschaft mitbringen, ehrgeizig, motiviert und loyal sind. Alle vier Mitarbeiterinnen sind nach wie vor bei uns tätig. Die Lohnkostenförderung ist dabei eine schöne Unterstützung", sagt Melanie Herzog, kaufmännische Leiterin der Tröstl GmbH.

Auch AKNÖ-Präsident und ÖGB-Vorsitzender Markus Wieser bekräftigt, dass alle hier gemeinsam arbeiten. Die Aktion Sprungbrett sei jedenfalls eine "Win-Win-Situation" für Unternehmen als auch für arbeitssuchenden Menschen, "weil sich Arbeitnehmer und Arbeitgeber so länger und gut kennenlernen können, Zweifel und Vorbehalte beseitigen können und damit auch längerfristig eine Anstellung erreicht wird", sagt Wieser.

Anerkennende Worte fand Wieser zuvor zu dem Zahlen-Verständnis von AMS-NÖ-Chef Sven Hergovich. "Es gibt ja das Sprichwort: Sprich mit niemanden, der die Zahlen nicht kennt. Sven Hergovich kennt die Zahlen wirklich."

Arbeitskräftemangel auch aufgrund Demographie

Es sei ein Faktum, dass weniger Menschen für Arbeit zur Verfügung stehen, sagt WKNÖ-Direktor Johannes Schedlbauer. Die Migration und der grenznahe Pendlerverkehr sei in den letzten zwei Jahren zurückgegangen. "Wir sprechen heute nicht mehr vom Fachkräftemangel, sondern vom Arbeitskräftemangel aufgrund der demographischen Gezeitenwende."

Viele freie Stellen gebe es in Niederösterreich derzeit im Tourismus, im Handwerk, aber auch im Verkehr. Trotz Rekords an freien Stellen gebe es weiterhin Menschen, die arbeitssuchend sind. Daher sei Schedlbauer froh, "wenn Unternehmen diesen Weg gehen und die Aktion Sprungbrett nutzen. Da gehe ich eine Beziehung mit jemanden ein, der länger arbeitslos ist. Das unterstützen wir gerne."

Neben dieser Maßnahme sei vorallem die Aus- und Weiterbildung ein Schlüssel für den Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt. Auch die Lehrlingsausbildung bleibe eine Arbeitsgrundlage für viele. Das bezeuge auch ein 6,6 Prozent Anstieg bei Lehranfängern in Niederösterreich im November.

Details zum AMS-Programm "Sprungbrett"

für Personen, die zwischen 1 und 2 Jahren arbeitslos sind werden 40 bis 66,7 Prozent der anfallenden Lohn- und Lohnnebenkosten für die Dauer von 4 bis 9 Monaten finanziert.

für Personen, die bereits 2 Jahre und länger arbeitslos sind, werden 100 Prozent der Lohn- und Lohnnebenkosten für die ersten 3 Monate und zwischen 40 und 66,7 Prozent der Lohnkosten für weitere 4 bis 6 Monate finanziert.

für die Aufnahme von Frauen gelten außerdem günstigere Fördersätze, sowohl was die Förderhöhe (66,7 Prozent statt 40 Prozent) als auch die Förderdauer (6 statt 4 Monate) betrifft.

für Frauen, die bereits 1 bis 2 Jahre beim AMS vorgemerkt sind, und die mindestens 30 Wochenstunden angestellt werden, gibt es eine 66,7 prozentige Lohnkostenförderung für 9 Monate.



(Förderbedingungen gültig per 1. Jänner 2022)

