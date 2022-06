NÖ erhielt 476,1 Millionen Euro Förderung aus der EU

Werbung

Für jeden Euro, der aus Niederösterreich nach Brüssel fließt, kommen beinahe drei Euro an Förderungen ins Bundesland zurück. Im Jahr 2021 hat Niederösterreich 179,8 Millionen Euro an Brüssel bezahlt. Zurück gekommen ist dementsprechend um einiges mehr.

„Insgesamt haben wir im Vorjahr 476,1 Millionen Euro an EU-Fördermittel erhalten. Ein Euro an Ausgaben für die Europäische Union bringt knapp drei Euro an Leistungen zurück ins Land. Alleine diese Zahlen für das Jahr 2021 zeigen deutlich, dass sich die Mitgliedschaft in der Europäischen Union auszahlt“, sagt Finanzlandesrat Ludwig Schleritzko. Die Fördergelder wurden vor allem in der Regional- und Beschäftigungsförderung, sowie in der Landwirtschaft eingesetzt.

15.000 neue Arbeitsplätze geschaffen

Auch Europa-Landesrat Martin Eichtinger sieht die Mitgliedschaft in der Europäischen Union als „großen Erfolg und einen Wachstumstreiber für Niederösterreich. „Seit dem Jahr 1995 konnten über elf Milliarden Euro an Regional- und Agrarförderungen nach Hause geholt werden. Mit den Regionalprogrammen konnten insgesamt über 15.000 neue Arbeitsplätze geschaffen und 49.000 Arbeitsplätze abgesichert werden“, so der Landesrat. Außerdem seien über 6.000 Projekte mit EU-Geldern unterstützt und Gesamtinvestitionen von fast vier Milliarden Euro ausgelöst worden, erklärt Eichtinger weiter.

Auch in Zukunft wolle man darauf achten, dass Geld für die Regionen und deren Entwicklung bereitsteht, so die beiden Landesräte. Mit dem Geld sollen auch weiterhin Projekte mitfinanziert werden, wie etwa die grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung Healthacross und die NÖ Sprachoffensive, bei der bereits mehr als 73.000 Kinder ungarisch, tschechisch und slowakisch lernen konnten.