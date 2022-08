NÖ-Freibäder blicken auf „Erfolgssommer“ zurück

Werbung

Die 146 Freibäder in Niederösterreich können auf eine erfolgreiche Badesaison 2022 zurückblicken. Aufgrund der zahlreichen Sonnenstunden und der fehlenden Corona-Maßnahmen, wie Abstandsregeln oder Maskenpflicht, konnte laut einer Umfrage der Wirtschaftskammer ein Plus von zehn Prozent der Besucherzahlen im Vergleich zu 2021 erreicht werden.

NÖ-Bädersprecher Kurt Staska Foto: Tanja Wagner

„Manche Bäder schafften es sogar auf ein Vor-Corona-Niveau“, erzählt NÖ-Bädersprecher und Betreiber des Badener Strandbads Kurt Staska.

Steigende Trockenheit führt zu ersten Problemen

Trotz der positiven Bilanz haben die Freibadbetreiber auch mit einigen Herausforderungen zu kämpfen. Mit den Temperaturen stieg beispielsweise auch die die Trockenheit, was besonders Betreiberinnen und Betreibern der Badeseen Sorgen macht. Laut dem Bädersprecher sei Niederösterreich im Vergleich zu andern Regionen in Österreich zwar noch gut weggekommen, jedoch werde das Thema Trockenheit in Zukunft noch alle betreffen.

Bad Frankenfels Foto: Marktgemeinde Frankenfels

Auch das Thema Energie beschäftigt die Freizeiteinrichtungen. Viele Freibäder arbeiten aufgrund der gestiegenen Energiekosten bereits mit Photovoltaikanalagen und bemühen sich so, in Zukunft noch energieautarker zu werden. Beispielsweise können man laut Staska mit der Senkung der Beckentemperatur Energiesparen. Hallenbäder und Thermen hätten es jedoch schwerer.

„Sie können die explodierenden Energiekosten nicht in Form steigender Eintrittspreise an die Kunden weitergeben,“ sagt der NÖ-Bädersprecher. Daher fordere er für Hallenbäder und Thermen die Anerkennung als Intensivenergiebetriebe, denn ohne Förderung sei es vielen Bertrieben nicht möglich zu wirtschaften.