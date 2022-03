NÖ-Gemeinden haben österreichweit die geringsten Ausgaben pro Kopf

Rund zwei Drittel aller Verbände in Österreich sind in Niederösterreich zu finden. In absoluten Zahlen zählt man mehr als 510 blau-gelbe Gemeindeverbände. „Durch diese Zusammenarbeit können die Gemeinden besonders effektiv arbeiten und haben so die geringsten Ausgaben pro Einwohnerin und Einwohner für die Verwaltung – im Schnitt 547 Euro“, sagt ÖVP-Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner. Der Durchschnitt liegt hier in Österreich bei 643 Euro.

„Das führte letztlich auch dazu, dass unsere Gemeinden im ersten Krisenjahr 2020 im Bundesländervergleich finanziell am besten durchgekommen sind“, betont Ebner. In diesem Jahr habe Niederösterreich pro Kopf 64 Euro erwirtschaftet. Nur Tirol konnte hier österreichweit ebenfalls ein Plus aufweisen (42 Euro). Alle anderen Bundesländer befinden sich im Minusbereich.

Drei große Bereiche der Zusammenarbeit zwischen Gemeinden

Auf der Ebene der Gemeinden gebe es drei Kooperationsbereiche, berichtet Gemeindebund-Präsident Johannes Pressl. Erstens, die Infrastruktur: Dazu zählen Kooperationen in Kanal-, Wasser- und Schulverbänden. Bei Kläranlagen sei es zum Beispiel besonders wichtig zusammenzuarbeiten: „Sie richten sich nicht nach der Gemeindegrenze, sondern nach der Topografie. Das Wasser rinnt bergab und am Ende von drei bis vier Gemeinden, wird es dann sinnvollerweise in einer größeren Kläranlage gesammelt“, meint Pressl.

Zweitens, Kleinregionen: Fünf bis acht Gemeinden bilden zumeist eine Kleinregion. Die einzelnen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister arbeiten hier gemeinsam bei verschiedensten Themen, wie Radwegen oder Kleinstkinderbetreuung, zusammen.

Ziel: Flächendeckende Verwaltungsverbände in Niederösterreich

Drittens, Verwaltungskooperationen: Dabei gehe es vor allem um Kosteneffizienz. „Ein Drittel der Gemeinden sind in Abgabeverbänden organisiert. Da werden die Einhebungen der Kommunal- und Grundsteuer sowie der Kanal-, Trinkwasser- Tourismusabgabe gemacht“, sagt Pressl. „Hier ist das Ziel, mit diesen Verbänden wirklich auch flächendeckend in Niederösterreich zu werden.“

„Zusammen können unsere Gemeinden einen Service anbieten, der alleine nur schwer oder sehr teuer möglich wäre“, sagt Gemeindesprecher Josef Balber. Ein gutes Beispiel sei hier der Triesting Wasserverband, in dem sich 12 Gemeinden zusammengeschlossen haben. „Über ihn wird jetzt gemeinsam mit Land und Bund das derzeit größte in Bau befindliche Hochwasser-Rückhaltebecken Niederösterreichs errichtet“, berichtet Balber.