„Goldene Kelle“ ging an acht Top-Bauprojekte

Für den Wettbewerb waren 20 Projekte nominiert, die im Vorjahr im Magazin „Niederösterreich GESTALTEN“ vorgestellt wurden. Die Entscheidung über die Sieger durften dann die Leser mittels Voting treffen. Die „Goldene Kelle“ ist die höchste Auszeichnung des Landes Niederösterreich für herausragende Baugestaltung und ausgewogene Einfügung in das Orts- und Landschaftsbild.

Dem Land sei dieser Preis wichtig, weil Baukultur für die Identität der Lebenskultur von Bedeutung sei, sagte Pernkopf. Es sei wichtig, neben der „Daseinsvorsorge“ wie Kanal oder Wasserversorgung auch auf die „Dableibensvorsorge“ zu setzen - und das gehe auch mit identitätsstiftenden Bauprojekten, die ein Gefühl von Heimat und Geborgenheit liefern. Es sei gerade die moderne Architektur, die in Verbindung mit Altem zur Schaffung eines tollen Ambientes beitrage. Den Preisträgern, aber auch allen Architekten, Baufirmen, Handwerkern sowie den in den Projekten lebenden und arbeitenden Menschen wünsche er, positiv in die Zukunft zu gehen und weiterhin positiv gestaltend tätig zu sein.

Zwei der begehrten Trophäen blieben dann gleich in Horn. Der Zubau zum Pfadfinderheim wurde ebenso ausgezeichnet wie die Umgestaltung des legendären Ibesich-Hauses in ein modernes Ordinations- und Wohngebäude. Der Bezirk Hollabrunn räumte gleich drei „Goldene Kellen“ ab. Ausgezeichnet wurden der Umbau des Schüttkastens in Retz, der Umbau der Hofmühle in Hollabrunn und der Umbau eines Stadls in Sitzendorf an der Schmida in ein Atelier. Auch Waidhofen an der Ybbs heimste zwei „Goldene Kellen“ ein, sie gingen an den Umbau der Forstfachschule sowie das Projekt „Gemeinschaftliches Wohnen“. Auch für das neue Ortszentrum in Obergrafendorf gab es eine Trophäe.