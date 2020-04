„Schön wäre, wenn es allen so gehen würde wie den Baumärkten“, erklärt Ungersbäck im Telefonat mit der NÖN. Diese wurden nämlich, wie auch diversen Medienberichten zu entnehmen war, am Wieder-Eröffnungstag am Dienstag regelrecht gestürmt, und zwar in ganz Niederösterreich. „Der erste Tag war unheimlich stark“, weiß Ungerbäck – das gelte für die großen Ketten genauso wie für kleinere Läden. „Ich aber gehe davon aus, dass sich das jetzt wieder einigermaßen normalisiert.“

Kaufverhalten in anderen Bereichen "verhaltener"

In anderen Bereichen, so Ungersbäcks Fazit aus Gesprächen mit Kolleginnen und Kollegen aus dem Handel, waren die Kundinnen und Kunden an den ersten Einkaufstagen aber „verhaltener“. Denn: „Man merkt natürlich, dass die Frequenzen fehlen. Es sind nicht so viele Menschen unterwegs.“ Außerdem käme eine gewisse Verunsicherung bei den Konsumentinnen und Konsumenten dazu, etwa was die Maskenpflicht angeht. „Ich hoffe aber, dass sich dieser Effekt bald wieder gibt. Es wird aber sicher eine gewisse Zeit dauern, bis die Konsumentinnen und Konsumenten ihr Vertrauen wiedergewinnen.“ Voraussetzung für all das sei jedoch, dass das stufenweise Hochfahren der Wirtschaft durch die Regierung gelingt und die Gesundheitskrise eingedämmt werden kann.

Billig- und Bio-Produkte sind gefragt

Im Lebensmitteleinzelhandel seien die Umsätze stabil, so seine Einschätzung – auch wenn man beim Besuch eines Supermarkts den Eindruck bekommen könnte, dass weniger Menschen als sonst im Geschäft sind. „Die Einkäufe verteilen sich anders, es wird mehr über den Tag verteilt gekauft. Vor Corona gab es Höhepunkte in der Früh, mittags und am Abend“, erklärt der Spartengeschäftsführer. Hier seien aktuell zwei Trends erkennbar: Sowohl Billig- als auch Bio- bzw. regionale Produkte würden stärker nachgefragt. „Viele Menschen greifen jetzt vermehrt zu heimischen Bioprodukten, weil wir uns in einer Gesundheitskrise befinden und sich daher das Bewusstsein für gesundes Essen geschärft hat. Gleichzeitig gibt es eine Gruppe, die sich finanziell sehr stark einschränken muss und daher zu Billigprodukten greift“, weiß Ungersbäck.

Der Internationale Zahlungsanbieter Klarna hat außerdem jetzt eine aktuelle Datenanalyse präsentiert, die das Shoppingverhalten seiner österreichischen Nutzerinnen und Nutzer untersucht hat. Wenig überraschend zeigte sich daraus, dass die Österreicherinnen und Österreicher im März deutlich mehr online eingekauft haben als im Vormonat. Nach Kategorien haben die Österreicherinnen und Österreicher deutlich mehr Kinderprodukte nachgefragt (plus 114 Prozent), außerdem Elektronik (plus 29 Prozent), Essen & Getränke (plus 25 Prozent), Heim & Garten (plus 20 Prozent) und Entertainment (plus 20 Prozent).

„Wir sehen, dass sich bisherige Spitzenzeiten des Shoppings vom Abend auf den Tag verschieben. Produktseitig setzen sich Nutzerinnen und Nutzern vermehrt mit Produkten auseinander, die sie selbst oder das eigene Heim betreffen. Insgesamt sehen wir, dass besonders im ländlichen Raum Online-Shopping immer beliebter wird. Vielleicht werden wir am Ende der Krise ein nachhaltig verändertes Bild des Einkaufverhaltens in Österreich sehen, das am Ende noch digitaler ist als bisher“, zieht Chen Cheng-Chieh, Leiter von Klarna Österreich & Senior Commercial Manager, eine Bilanz.