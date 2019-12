Rund 1,5 Prozent. So hoch ist das Plus, das der NÖ Handel im Weihnachtsgeschäft 2019 im Vergleich zum Vorjahr gemacht hat. Konkret hat der NÖ Handel 310 Millionen Euro eingenommen, 22 Millionen Euro davon online, der Rest stationär.

Damit sei man „auf jeden Fall“ zufrieden, sagt Franz Kirnbauer, Obmann der Sparte Handel in der Wirtschaftskammer NÖ. Vor allem, weil es im Vorjahr ja ein leichtes Minus im Weihnachtsgeschäft gab.

„Ich glaube, dass im Weihnachtsgeschäft die sehr gute Entwicklung im Konsum fortgeschrieben wurde“, analysiert Kirnbauer. Immerhin sei von einer gedämpften Wirtschaftsentwicklung im Handel noch wenig zu spüren, in den ersten drei Quartalen des Jahres gab es im Handel ein Plus von 1,8 Prozent. „Weihnachten war ohnehin immer krisensicher“, so Kirnbauer – sogar im Krisenjahr 2009 war die wirtschaftliche Situation im Weihnachtsgeschäft nur leicht zu spüren.

Grundsätzlich sei aber natürlich der ausländische Onlinehandel nach wie vor ein Problem der NÖ Handelsbetriebe. „60 Prozent der Konsumausgaben online gehen ins Ausland“, sagt Kirnbauer.