Austrotherm übernimmt tschechischen EPS-Hersteller DCD IDEAL

Über den Kaufpreis wurde laut einer Aussendung vom Donnerstag Stillschweigen vereinbart. Der Schritt schließe "den letzten weißen Fleck in unseren Kernmärkten Zentral- und Osteuropa", sagte Austrotherm-Geschäftsführer Klaus Haberfellner.

DCD IDEAL ist einer der führenden Hersteller von Styropor-Dämmstoffen für die Baubranche in Tschechien. Werke gibt es in Slavetin und Dynin. "Die Übernahme von DCD unterstützt die Strategie, in unsere Kernprodukte EPS und XPS weiter zu investieren", so Haberfellner.