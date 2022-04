NÖ-Industrie blickt pessimistisch in die Zukunft

Werbung

„Die Leitbetriebe sind die Zugpferde der niederösterreichischen Wirtschaft“, so Thomas Salzer, Präsident der Industriellenvereinigung Niederösterreich (IV-NÖ) bei einer Studienpräsentation am Donnerstag. In der Studie wurden vom Industriewissenschaftlichen Institut (IWI) 31 Leitbetriebe in Niederösterreich definiert.

Die Zukunft für jene Leitbetriebe, aber auch für die Industrie im Allgemeinen scheint derzeit jedoch düster zu sein. Leitbetriebe hätten aktuell stark mit den Energiepreisen und Lieferengpässen zu kämpfen. „Wir nehmen an, dass die Unsicherheit und die steigenden Preise das Geschäft massiv einbremsen werden“, sagt Salzer. Neben der Sorge rund um die Rohstofflieferungen kommen auch anhaltende Herausforderungen hinzu. Fachkräftemangel ist ein bekanntes Thema, mittlerweile sei es aber schwer, überhaupt Mitarbeiter zu finden. „Es ist nicht angenehm für die Industrie, es drückt die Stimmung massiv“, erklärt Salzer.

Leitbetriebe als Impulsgeber

Die Bedeutung der Leitbetriebe wurde am Donnerstag noch einmal hervorgehoben. „Die Leitbetriebe sind ein Zentrum und Impulsgeber für den Wohlstand in der Gesellschaft“, erklärt Studienautor Herwig W. Schneider vom IWI. Von Leitbetrieben würden außerdem auch kleinere und mittlere Unternehmen profitieren. Jeder Arbeitsplatz in einem Leitbetrieb würde rund 1,5 Arbeitsplätze in einem weiteren Betrieb schaffen. Und jeder generierte Euro würde etwa einen weiteren Euro außerhalb einbringen, so die Analyse von Schneider.

Pessimistische Stimmung in den Unternehmen

Seit der letzten Erhebung im Jahr 2019 ist die Zahl der Leitbetriebe sogar von 27 auf 31 gestiegen. Die Stimmung unter den niederösterreichischen Industriebetrieben ist trotz dieser erfreulichen Nachricht nicht sehr rosig – ganz im Gegenteil. Das IV-NÖ-Konjunkturbarometer, mit dem das Geschäftsklima als Mittelwert zwischen der Beurteilung der aktuellen und der Geschäftslage in sechs Monaten erfasst wird, ist im ersten Quartal 2022 von +25,5 auf -8,0 Punkte gesunken. Die Geschäftslage in sechs Monaten sei „erschreckend pessimistisch“, resümiert IV-NÖ-Geschäftsführerin Michaela Roither. Die geopolitische Lage würde zu starker Verunsicherung führen und für den klaren Abwärtstrend verantwortlich sein. Auch in den kommenden Monaten werden die Verkaufspreise auf hohem Niveau bleiben, ansonsten würde keine verlustfreie Produktion möglich sein. Neben der Geschäftslage hat sich auch die Ertragssituation und die Einschätzungen zum Beschäftigtenstand in drei Monaten verschlechtert.

IV-Präsident Salzer forderte am Donnerstag einmal mehr eine Strompreiskompensation, die es bereits in 12 EU-Mitgliedsstaaten gibt, „um den hausgemachten Wettbewerbsnachteil in Österreich endlich zu beenden“, so Salzer. Zusätzlich wurde eine Beschleunigung bei Genehmigungsverfahren gefordert, um den Ausbau Erneuerbarer Energien voranzutreiben.