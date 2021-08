Laut dem WKNÖ-Wirtschaftsbarometer empfinden 92 Prozent der Industriebetriebe eine Verbesserung im Bereich Breitband/5G als notwendig. „Der zuletzt weiter beschleunigte Digitalisierungsfortschritt verlangt auch entsprechende Rahmenbedingungen“, sagt dazu Helmut Schwarzl, Obmann der Sparte Industrie in der Wirtschaftskammer NÖ (WKNÖ). Speziell durch den Bereich Homeoffice werden laut Wirtschaftsbarometer in Zukunft positive Veränderungen erwartet. Ein weiterer Wunsch besteht bei der verstärkten Nutzung des Digitalisierungsschubs im Bildungsbereich und im öffentlichen Bereich. „Die künftigen Fachkräfte müssen von Beginn an mit den digitalen Herausforderungen in der Produktion umgehen können. Die Industrie lebt vor, dass Digitalisierung Chancen bedeutet“, betont Schwarzl.