Pensionierungswelle wird Facharbeitermangel verschärfen

Kaum mehr HTL-Abbrecher, schlecht qualifizierte Lehraspiranten und Imageprobleme: Die Ursachen für den Facharbeitermangel sind mannigfaltig. Davon schwer betroffen ist auch die Industrie. Jeder dritte NÖ-Betrieb habe Probleme, geeignetes Fachpersonal zu finden und Lehrplätze zu besetzen.

„Wir dürfen nicht zulassen, dass es nächstes oder übernächstes Jahr jeder Zweite ist. Das würde unsere Unternehmen massiv zurückwerfen. Und unseren gesamten Wirtschaftsstandort auch“, sagt WKNÖ-Industrie Spartenobmann Helmut Schwarzl. Der Mangel hätte Umsatzeinbußen zur Folge, da Aufträge nicht mehr erfüllt und Innovationen nicht mehr vorangetrieben werden können, so Schwarzl.

Eine Pensionierungswelle und geburtenschwache Jahrgänge könnten den Facharbeitermangel noch massiv verschärfen. Bundesweit rechne man daher, dass in den nächsten zehn Jahren rund 300.000 Fachkräfte "verloren gehen werden", sagt IV-NÖ Präsident Thomas Salzer.

200 NÖ-Betriebe bilden rund 2.600 Lehrlinge aus

Um dem Trend gegenzusteuern, startet die IV-NÖ und WKNÖ Sparte Industrie eine Imagekampagne. Jüngere sollen mit Hilfe von kreativen Social Media-Beiträgen, LED-Reklamen und Memes über die Chancen und Wege einer Industrielehre informiert und begeistert werden. "Lehrlinge sind keine Hilfskräfte sondern Mitarbeiter, die eine hervorragende Ausbildung bekommen, um später auch erfolgreich zu sein und gut zu verdienen", sagt Salzer.

Eklatant auffallend sei, dass ein Drittel der NÖ-Industriebetriebe schwere Defizite in der Pflichtschulausbildung sehen. "Von 100 Bewerber schaffen nur 25 unseren Basiskenntnis-Test - nach neun Jahren Pflichtschule", sagt Schwarzl in der Rolle als Geberit-Geschäftsführer. Abgefragt werden im Basistest Kulturtechniken, Sprach- und Rechenkenntnisse. "Wie diie Fläche eines Dreiecks berechnen, einen Textinhalt interpretieren oder die 9 Bundesländern nennen. Im Grunde sind es Hausverstandsthemen. Es geht darum, ob jemand logisch und vernetzt denken kann", sagt Schwarzl.

Eine, die diesen Test ohne Probleme geschafft hat, ist die junge Werkzeugbauerin und Kunststofformgeberin Sarah Fischer. Fischer absolviert im 4. Lehrjahr diese Doppellehre bei Geberit. Schon als Kind hat sie gerne handwerklich gearbeitet und geschraubt. Fischer bedient bei Geberit Kunststoff- Maschinen, stellt Spritzgußformen ein, repariert diese, dreht und fräst. "Ich kann eine Lehre nur empfehlen, ich würde es nicht anders machen wollen", sagt Fischer.

"Eltern sollen ihre Berufe in Schule vorstellen"

Salzer und Schwarzl plädieren dafür, dass man bereits spielerisch im Kindergarten, mit Technik-Experimenten in der Volksschule und generell in allen Schultypen ansetzen müsste. Es hänge derzeit viel vom Engagement der Pädagogen ab. "Eltern sollten ihre Berufe vorstellen. Die Firmen sind sehr offen, Schülerinnen und Schüler in den Betrieb einzuladen", sagt Salzer. Außerdem brauche es definitiv mehr Kinderbetreuungsplätze, auch für Jüngere. "Es geschieht nicht nichts, aber es ist zu wenig."

