„Gründe für die deutlich schlechteren Ertragserwartungen liegen mitunter in den stark gestiegenen Rohstoff- und Energiekosten“, sagt Thomas Salzer, Präsident der Industriellenvereinigung NÖ. Weitere Unsicherheiten für die Betriebe sieht Salzer in den aktuellen politischen Diskussionen rund um den Klimawandel und den Baustopp des Lobau-Tunnels.

Verbesserte Situation am Arbeitsmarkt

Trotz der Unsicherheiten habe sich die Situation am Arbeitsmarkt aber verbessert, so die Studie der Industriellenvereinigung. Mehr als die Hälfte der befragten Unternehmen rechnen mit einem höheren Beschäftigtenstand in den nächsten drei Monaten. Weitere 38 mit einem gleichbleibenden.

„Im Vergleich zur Gastronomie und den persönlichen Dienstleistungen haben sich die Arbeitsplätze in der Industrie als krisensicher erwiesen. Die Betriebe haben auch im Lockdown weiter produziert und Fachkräfte werden weiterhin gesucht“, so Salzer in einer Presseaussendung. Der Grund dafür liege darin, dass die Industrie Fachkräfte suche und die Arbeitssuchenden erst dementsprechend umgeschult werden müssten. Das brauche Zeit.

Ebenfalls positiv entwickelt haben sich die Einschätzungen zu den aktuellen Auslandsaufträgen. Mehr als drei Viertel der Befragten bezeichnen ihre Aufträge im Ausland als „gut“. Laut Salzer sei das auch darauf zurückzuführen, dass Geschäftsreisen zumindest in Nahmärkte wieder leichter möglich seien. Auch die Beurteilung der Verkaufspreise in den nächsten drei Monaten wird positiv eingeschätzt. Dabei gehen 63 Prozent der Befragten von steigenden Verkaufspreisen aus.