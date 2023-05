Ressourcen für Energie: „Es braucht Innovation statt Verbote“

NÖN: Die Energiepreise sinken. Was bedeutet das für die Industrie in Niederösterreich?

Thomas Salzer: Die derzeit zu beobachtende sinkendende Tendenz der Gas- und Strompreise ist positiv zu sehen. Für Unternehmen bedeutet das eine gewisse Entlastung, aber: Die Energiepreise sind immer noch rund zwei-, dreimal höher als vor der aktuellen Energiepreiskrise. Und vor allem liegen sie in Österreich, in Europa, deutlich über dem Niveau anderer Regionen wie USA und Asien. Das ist insbesondere für jene Betriebe ein Problem, die im internationalen Wettbewerb stehen. Auf den Standort Niederösterreich hat das wesentliche Auswirkungen, da die Hälfte des Umsatzes unserer Industriebetriebe im Ausland erwirtschaftet wird. Viele haben Exportquoten von mehr als 90 Prozent.

Wie lange muss die Industrie in NÖ noch auf fossile Energien setzen? Kann man diese in naher Zukunft durch erneuerbare Energien ersetzen?

Salzer: Ich halte es für illusorisch, dass wir in den nächsten zehn, 20 Jahren völlig von fossilen Energieträgern wegkommen – dafür ist der Anteil immer noch zu hoch. Dennoch sind die Unternehmen in puncto Energie mittlerweile sehr divers aufgestellt. Fast alle Betriebe arbeiten aktiv an der Umstellung von industriellen Prozessen, um effizienter zu werden. Das geht bei vielen über Elektrifizierung, andere werden aber auch in Zukunft gasförmige Energieträger für ihre Produktionsprozesse benötigen. In meinem Betrieb zum Beispiel, einer Papierfabrik in St. Pölten, werden wir in den nächsten Jahren auf Biomasse umstellen. Aber auch nach dieser Umstellung werden wir immer noch zehn bis eher 15 Prozent Gas langfristig benötigen, um die Produktion aufrechtzuhalten.

Kürzlich haben Sie gesagt, dass 2023 für die niederösterreichischen Industriebetriebe das Jahr der Weichenstellungen wird. Was meinen Sie damit?

Salzer: Es geht um nichts weniger als um die Frage: Wird es hier mittelfristig noch energieintensive Industrie geben können oder nicht? Gerade für kleine und mittlere Unternehmen geht es aufgrund der hohen Energiepreise um die Existenzfrage: Mache ich weiter oder sperre ich zu? Globale Konzerne tun sich etwas leichter. Sie können die Produktion in ein anderes Land verlegen oder ein Werk stilllegen, um in einem anderen zu produzieren. Damit würden aber trotzdem Tausende Menschen in NÖ ihre Arbeit verlieren. Daher ist es so wichtig, dass der Politik bewusst ist, dass die sichere Versorgung mit kostengünstiger Energie nicht nur jetzt, sondern auch in Zukunft ein bestimmender Umstand für die Wettbewerbsfähigkeit und den Wohlstand NÖs sein wird.

Der Fachkräftemangel ist nach wie vor ein brennendes Thema. Wie kann man Jugendliche für Industrieberufe begeistern?

Salzer: Es ist wichtig Jugendlichen zu zeigen, dass eine Karriere in der Industrie nicht nur finanziell lukrativ ist, sondern auch gute Perspektiven bietet. In den niederösterreichischen Betrieben gibt es dazu viele Aktivitäten wie Kooperationen mit Schulen, Berufsinformationsveranstaltungen oder Ausbildungsangebote. Auch die „Industrie NÖ“ bietet verschiedene Initiativen an. Dazu gehören die Tage der offenen Tür von 27. bis 30. September. Damit will die IVNÖ gemeinsam mit der WKNÖ gezielt junge Menschen ansprechen und ihnen zeigen, welche tollen Jobs es in der Industrie gibt.

Welche Maßnahmen müssen gesetzt werden, damit die NÖ Industrie wettbewerbsfähig bleibt?

Salzer: Kurzfristig sind Maßnahmen wie der Energiekostenzuschuss richtig und wichtig. Mittel- und langfristig brauchen wir eine Strategie, damit wir wissen, wie wir den Betrieben in Österreich Energie zu wettbewerbsfähigen Konditionen zur Verfügung stellen können. Eine der wichtigsten Grundvoraussetzungen dafür sind eine starke Strom-Infrastruktur und der Ausbau erneuerbarer Energie. Wir brauchen einen Plan, wie wir die Versorgung aus europäischen und auch aus (nieder)österreichischen Quellen absichern können. Zusätzlich müssen wir ohne Denkverbote über die Nutzung unserer eigenen Ressourcen diskutieren. Es braucht Offenheit für neue Technologien. Neben Fracking und der Weiterentwicklung der Wasserstoff-Technologie sollte auch Carbon-Capture und-Storage mehr in den Fokus gerückt werden. Wir brauchen Innovation statt Verbote.

Nach all den Krisen und Schwierigkeiten der letzten Jahre – wie ist eigentlich die Stimmung in den NÖ Industriebetrieben?

Salzer: Die Lage ist durchwachsen. Es gibt Betriebe, die sehr gut unterwegs sind und sich auf Wachstumskurs befinden. Und es gibt die Betriebe, die aufgrund der übermäßigen Kostenbelastung durch die hohen Energiepreise massiv kämpfen.