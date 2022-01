NÖ-Industrie warnt vor einer Lohn-Preis-Spirale

Volle Auftragsbücher, aber Rohstoffknappheit, Kostenexplosion bei Strom und Gas, notorischer Fachkräftemangel und pandemiebedingte Quarantäneausfälle in der Belegschaft: Die NÖ-Industrie sei weiterhin mit "großen Unsicherheiten" konfrontiert und ringe damit, ihre Produktion so gut wie es geht aufrechtzuerhalten, sagt IV-NÖ-Präsident Thomas Salzer im Rahmen einer virtuellen Pressekonferenz vor Journalisten. Die hohen Energiekosten bei Strom und Gas könnten das Wachstum der NÖ-Industrie ausbremsen - mit gravierenden Folgen für die Gesamtwirtschaft.

"Impflotterie, aber keinen Hilfen für Industrie"

Innerhalb weniger Monate habe sich der Gaspreis fast verfünffacht. "Mit jeder kleinen Regung im Ukraine-Konflikt steigt der Preis und sinkt später nur marginal", sagt Salzer. Betriebe ringen daher mit der Frage, ob die Fortführung ihrer Produktion Sinn macht und ob sie die gestiegenen Kosten an ihre Kunden weitergeben können, um ihre Produktion aufrecht erhalten zu können.

Betriebe kämpfen mit Liquiditätsproblemen. Der Staat sei dringend aufgerufen, endlich den Unternehmen auch eine Unterstützung zu gewähren, sagt Salzer. "Wenn wir soviel Geld in Österreich haben, um uns eine Impflotterie zu leisten, dann stellt sich die berechtigte Frage, warum die Politik nicht auch für die Industrie-Betriebe Hilfen und Unterstützung leistet".

Überbrückungskredite gegen Kostenexplosion

Die NÖ-Industriellenvereinigung fordert konkret von der Politik eine Kompensation für erhöhte Strompreise aufgrund hoher CO2-Zertifikatekosten (wie sie etwa in Deutschland, Frankreich, Polen oder Slowakei bereits üblich ist). Außerdem brauche es Überbrückungskredite für Betriebe als Liquiditätshilfen und die Erhöhung der Vorausvergütung der Energieabgaben für Kohle, Öl, Erdgas und Strom, so Salzer. Allein in seinem eigenen Industriebetrieb Salzer Papier GmbH habe der IV-NÖ-Präsident im Jänner 2022 soviel an Umsatzsteuer für Energiekosten bezahlt wie er im Jänner 2021 für seine gesamte Energie bezahlt hat.

„Die Unternehmen brauchen dringend Maßnahmen zur Eindämmung der aktuellen Kostenexplosion bei Strom und Gas, andernfalls kommt es zu einer Lohn-Preis-Spirale, weil die Betriebe die Preissteigerungen weitergeben müssen und gleichzeitig mit höheren Lohnforderungen konfrontiert werden. Das würde die Wettbewerbsfähigkeit unseres Industriestandorts enorm gefährden“, erklärt Salzer.

