Biomin gewinnt Karl Ritter von Ghega-Preis

Zum 34. Mal wurde der „Karl Ritter von Ghega-Preis“ als wichtigste Auszeichnung für NÖ-Innovationsprojekte von Land NÖ und Wirtschaftskammer Niederösterreich vergeben. Aus 35 Einreichungen setzte sich heuer die Firma Biomin aus Getzersdorf (Bezirk St. Pölten-Land) mit einem neuen Produkt gegen Schimmelpilzgift durch.

„ZENzyme“ ist ein biotechnologisch entwickeltes Enzym, dass das Schimmelpilzgift Zearalenon in einen ungiftigen Metaboliten umwandelt. Solche Gifte verursachen massive Ernteverluste von Getreiden, vor allem von Mais, Weizen und Soja, und gefährden die Gesundheit und Fruchtbarkeit von Nutztieren für die Lebensmittelproduktion.

Innovationen als Rüstzeug im internationalen Wettbewerb

"Die heurigen Preisträger des Innovationspreises zeigen, dass es den Betrieben gelungen ist, stärker, digitaler und innovativer aus dieser Pandemie herauszukommen", sagt Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger (ÖVP) und zeigte sich beeindruckt vom Unternehmergeist und der Innovationskraft der niederösterreichischen Betriebe. Danninger betonte, dass das Land auch in Zukunft "bestmögliche Rahmenbedingungen für wirtschaftliche Erfolge und neue innovative Produkte" bereitstellen will und nannte dabei die Technopole und das Haus der Digitalisierung, das gerade in Tulln auch physisch gebaut werde.

"Nur wer sich weiterentwickelt und Neues ausprobiert, kann im internationalen Wettbewerb bestehen", sagt Wirtschaftskammer NÖ-Präsident Wolfgang Ecker. Mit den Technologie- und InnovationsPartnern NÖ (TIP) als gemeinsamen Innovationsservice des Landes und der Wirtschaftskammer NÖ habe man "das richtige Werkzeug, um unsere innovativen Betriebe bei ihren Ideen individuell und zielorientiert zu begleiten." Die TIP unterstützen Unternehmen bei innovativen Projekten von der Idee bis zu Umsetzung.

Die Sieger in den einzelnen Kategorien

Karl Ritter von Ghega-Preis/Gesamtsieger:

Biomin GmbH, Getzersdorf

Projekt: ZENzyme gegen Schimmelpilzgift. Ein neues, biotechnologisch entwickeltes Enzym wandelt das giftige Schimmelpilzgift Zearalenon in einen ungiftigen Metaboliten um. Preis ist mit 10.000 Euro dotiert und wurde vom Land Niederösterreich gesponsert

Beste Innovation aus großen und mittelständischen Unternehmen:

LINETECHNOLOGY GmbH, Waidhofen/Ybbs

Projekt: BLUELINE – Das modulare Aufbereitungssystem für industrielle Reststoffe. BLUELINE bietet eine umfangreiche Produktpalette, welche nahezu alle etablierten Prozessschritte der trockenen mechanisch-physikalischen Reststoffaufbereitung abdeckt. Alles aus einer Hand – und aufeinander abgestimmt. Preis ist mit 4.000 Euro dotiert und wurde von der EVN gesponsert.



Beste Innovation aus Kleinunternehmen:

Fianostics GmbH, Wiener Neustadt

Projekt: MEF-AntiCov19: Effektiver Nachweis von Antikörpern. Die hochsensitive FluoBolt™-Technologie ermöglicht erstmalig die gleichzeitige und quantitative Erfassung von Anti-S1(RBD) und Anti-Nucleocapsid Antikörpern gegen SARS-Cov-2 und soll zur international vergleichbaren Beurteilung des Immunstatus nach Infektion und/oder Impfung eingesetzt werden. Preis ist mit 4.000 Euro dotiert und wurde von der Raiffeisen Landesbank NÖ-Wien gesponsert.



Beste Innovation für Digitalisierung:

SOFY GmbH, Klosterneuburg

Projekt: Digitales Selbsthilfeprogramm für unipolar depressive Patienten edupression®.com ist ein personalisiertes, digitales Selbsthilfeprogramm für depressive Menschen, integriert Ärzte & Therapeuten und setzt so neue Maßstäbe in der medizinischen Versorgung und Prävention. Preis ist mit 4.000 Euro dotiert und wurde von der Wirtschaftskammer NÖ gesponsert.



Beste Innovation aus Forschungseinrichtungen:

Fachhochschule St. Pölten

Projekt: KI in der Medizin: Unboxing the Blackbox. Künstliche Intelligenz (KI) macht komplexe Entscheidungen für KlinikerInnen nachvollziehbar und transparent. Anhand eines praxisnahen Beispiels aus der klinischen 3D Ganganalyse, im Speziellen für PatientInnen mit infantiler Cerebralparese, wird gezeigt, wie man KI erklärbar machen kann und wie ÄrztInnen diese Information zur Entscheidungsfindung nutzen können. Preis ist mit 4.000 Euro dotiert und wurde vom Land Niederösterreich gesponsert.



Sonderpreis Anwendung von KI-Methoden:

Circly GmbH, St. Pölten

Projekt: KI-Baukasten: Sicheres Eintrittsportal in die kommerzielle Zukunft. Auch KMUs können nun durch eine selbstlernende & selbst optimierende interaktive Softwarelösung von der modernen KI-Technologie profitieren. Preis ist mit 4.000 Euro dotiert und wurde von der Wirtschaftskammer Niederösterreich gesponsert.

