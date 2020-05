Im Vorfeld des morgigen Tags der Jagd, sprachen NÖ Landesjägermeister Josef Pröll und Generalsekretärin des NÖ Jagdverbandes Sylvia Scherhaufer heute in einer Pressekonferenz über die Herausforderungen für die Jagd in Coronazeiten sowie die Schwerpunkte für das Jahr 2020.

Preisfall für Wildbret

Der Jagdbetrieb in Niederösterreich lief in den letzten Wochen mit Einschränkungen weiter. NÖ Landesjägermeister Josef Pröll bezeichnet die Weiterarbeit der Jägerschaft während des Lock downs als notwendig und weist auf mögliche Folgen hin, die so vermieden werden konnten, wie etwa die Vermeidung von Schäl- und Verbissschäden durch zu viel Wild. Trotzdem hatte Corona auch auf die Jagd negative Auswirkungen. Etwa 80% des Absatzes von Wildbret würden normalerweise auf die Gastronomie und den Tourismus entfallen, dieser Absatz sei komplett verloren gegangen und auch die Preise für Wildbret seien stark gefallen. Pröll kritisierte auch, dass viele Menschen, die in den letzten Wochen in der Natur unterwegs gewesen wären nicht richtig mit der Natur umgegangen seien, das hätte dem Naturraum massiv zugesetzt. Corona hätte man aber rasch als Chance begriffen, so Pröll weiter. Die Situation zeige die Sinnhaftigkeit der Jagd. Darunter falle nicht nur die Pflege des Naturraums, sonder auch die Versorgung mit regionalen Produkten wie Wildbret, auf die sich der Verband jetzt stärker fokussieren will.

Direktvermarktung von Wild fördern

45 Direktvermarkter in 15 niederösterreichischen Bezirken, also Jäger und Jägerinnen von denen Konsumenten Fleisch direkt beziehen können finden sich auf der Website des Jagdverbands NÖ. Die Direktvermarktung funktioniere bereits sehr gut, sagt Scherhaufer. Über eine Kooperation mit Spar, wurde jetzt ein neuer Absatzkanal für Wildbret geschaffen. Erstmalig bietet die Supermarktkette Wild auch den gesamten Mai über, in der Rehbocksaison an, bisher war das heimische Wildangebot auf den Herbst beschränkt. Der Anlass dazu sei jener Preisfall durch Corona gewesen. Ob es dieses Angebot auch im nächsten Jahr im Mai geben wird werde von den Verkaufszahlen im Mai abhängen.

Mithilfe einer Werbekampagne und mehr Weiterbildungsmöglichkeiten für Jäger und Jägerinnen zur Direktvermarktung will der Verband Wildbret als regionales Produkt weiter stärken und mehr Jäger zur Direktvermarktung animieren.

Wissensvermittlung an Kinder als Schwerpunkt

NÖ Landesjagdverband Das neue Kindermagazin „Wilde Kids“ soll Kindern Jagd- und Naturthemen näher bringen.

Im ersten Jahresbericht des Verbandes, informiert er unter anderem über das Niederwild als Schwerpunktthema 2019. Im Jahr 2020 soll der Schwerpunkt auf der Arbeit mit Kindern liegen. Dabei gehe es darum Wissen zu heimischen Wildtieren zu vermitteln, die Aufgaben von Jägerinnen und Jägern zu erklären aber auch darum Zusammenhänge in der Natur zu verstehen und das Interesse an der Natur im Allgemeinen bei den Kindern zu wecken, denn „die Jagd ist mehr als nur das Erlegen von Wildtieren“, sagt Generalsekretärin des NÖ Jagdverbandes Sylvia Scherhaufer. Auch die Jägerschaft selbst soll davon profitieren und pädagogische Fähigkeiten durch Weiterbildungen und Arbeit mit Kindern auszubauen. Habe man bereits in der Vergangenheit positive Erfahrungen mit Vermittlungstätigkeiten in Schulen, Kindergärten und Ferienlagern gemacht, soll nun ein flächendeckendes Angebot in diesen Bereichen geschaffen werden. Dafür soll Unterrichtsmaterial zur Verfügung gestellt werden, Jagdpädagogen und –pädagoginnen des NÖ Jagdverbands sollen über Weiterbildungsseminare ausgebildet werden und als Ansprechpartner in den Bezirken zur Verfügung stehen, außerdem soll zweimal im Jahr das Kindermagazin „Wilde Kids“ herauskommen. Verteilt werden soll das Heft über das Magazin „Weidwerk“ und die Schulen, es kann aber auch direkt beim NÖ Jagdverband angefordert werden. „Wilde Kids“ richtet sich an Acht- bis Zehnjährige. Die erste Ausgabe erscheint im Juni und dreht sich um das Thema Niederwild mit Schwerpunkt auf Hase und Fasan.