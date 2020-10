Stellenabbau. Beim Sanitärkeramik-Hersteller "Laufen" in Wilhelmsburg verloren im April 128 Mitarbeiter ihren Job. Rund 75 sind aktuell noch immer in der Arbeitslosigkeit, sagt "Laufen"-Betriebsrat Jürgen Kahri im Rahmen einer Pressekonferenz. Die Arbeitsplätze gingen nach Tschechien und Polen, wo dieselbe Qualität nicht produziert werden könne, glaubt Kahri.

„Viele unserer MitarbeiterInnen waren mehr als 30 Jahre lang im Betrieb, haben dort ihre Lehre gemacht. Sie kennen die Produktion in und auswendig, haben Know-How, das unbezahlbar ist. In Wilhelmsburg gab es eine der besten Entwicklungsabteilungen für neue Produkte im gesamten Konzern“, sagt Kahri.

Nach dem Schalungsspezialist "Doka", dem Zuckerfabrikant "Agrana" droht jetzt auch ein Totalstellenabbau beim Truck-Hersteller "MAN" in Steyr. Auch dort arbeiten hunderte Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher, die von der möglichen Standortschließung betroffen wären. "Ein Totalabbau bei MAN wäre ein Desaster für viele Westniederösterreicher", sagt SPNÖ-Vorsitzender und LH-Stv. Franz Schnabl.

Schnelle und unbürokratische Hilfe für Wirtschaft und ArbeitnehmerInnen brauche es jetzt, sagt Schnabl. Das aktuelle 229 Mio. schwere Konjunkturpaket des Landes Niederösterreich sei jedenfalls nicht das Richtige. "Es ist ein reines Förderprogramm für Unternehmen. Ein Gutteil des Programms besteht aus Maßnahmen, die ohnehin stattgefunden hätten oder bereits mehrfach in anderen Paketen 'verkauft' und hier wieder neu eingepreist wurden!", kritisiert Schnabl und gibt als Beispiel die 100 Mio. Euro für den Breitbandinternet-Ausbau, die sie wieder im 229 Mio Euro schweren Konjunkturpaket des Landes wiederfinden.

Auch das Hilfspaket vom Bund - mittlerweile 50 Milliarden Euro schwer - komme nicht bei den Unternehmen an, sagt Schnabl. Etwas mehr als vier Prozent seien an Unternehmen ausgezahlt worden, heißt es in einer Anfragebeantwortung an den Finanzminister vor zwei Wochen.

Um die Wirtschaft anzukurbeln und die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Niederösterreich zu unterstützen, schlägt Schnabl und die SPNÖ folgendes Fünf-Maßnahmen-Investitionspaket vor:

Einrichtung einer Beteiligungsgesellschaft des Landes NÖ:

Nach Vorbild der Wiener "Stolz auf Wien Beteiligungs GmbH" soll sich das Land direkt an Unternehmen, die einem "nachhaltigen" und "zukunftsfähigen" Geschäftsplan folgen, mit 20 bis 25 Prozent beteiligen. Die Beteiligung soll auf maximal zehn Jahre befristet sein. Danach kann der Unternehmer/die Unternehmerin die Anteile zurückkaufen oder sie werden anderweitig veräußert. Geschätzte Kosten: rund 500 Mio. Euro.

Einführung eines Handwerkerbonus für Reparaturen und Instandsetzungen

Derzeit unterstützt nur das Land Burgenland Reparaturen und Instandhaltungsarbeiten durch Handwerksbetriebe mit einer Fördersumme von 10 Mio Euro. In Niederösterreich würden die Kosten auf cirka 60 Mio Euro, schätzt Schnabl.

Eine "Lehrlingsgarantie":

Um den Fachkräftemangel und den fehlenden Lehrstellen entgegenzuwirken, schlägt Schnabl überbetriebliche Lehrwerkstätten, beispielsweise als Kooperation zwischen dem Land Niederösterreich und dem BFI vor. Eine Lehrstelle kostet 3.000 bis 5.000 Euro pro Jahr. Schnabl rechnet mit 500.000 bis 1 Mio Euro Kosten.

Ausbau der regionalen Verkehrsinfrastruktur:

Eine höhere Frequenz im öffentlichen Regionalverkehr sei in Zeiten von Corona sinnvoll. In Schulen müssten Schülerinnen und Schüler Abstandsregeln einhalten, aber in den Schulbussen wäre das aktuell unmöglich, sagt Schnabl. Der Ausbau nach Idee der SPNÖ würde 1 Milliarde Euro kosten.

Unternehmenshaftungen durch das Land NÖ

Unternehmen brauchen Geld, um liquide zu bleiben, ihre Rechungen und Löhne zu bezahlen usw. Im Gegenzug einer Arbeitsplatz- bzw. Standortgarantie vom Unternehmen könnte das Land NÖ eine etwaige Kredithaftung gegenüber der Bank übernommen. Aktuell muss ein Unternehmen eine acht-prozentige Eigentumquote erfüllen, sonst darf gesetzlich kein Geld von der Bank fließen. Ein Haftungsrahmen von 1 Milliarde Euro wäre laut Schnabl denkbar.

In einer SPNÖ-Aussendung kritisiert Schnabl Arbeitsministerin Christine Aschbacher (ÖVP) für ihre jüngste Aussage im Bezug auf das überarbeitete Kurzarbeitsmodell, dass es "nicht Ziel sei, jede Firma künstlich am Leben zu halten". "Was für eine Arbeitsministerin ist das, die nicht um jedes Unternehmen, nicht um jeden Arbeitsplatz kämpfen will. Die SPÖ steht im Gegensatz dazu für rasche unbürokratische Hilfe, sowie klare Vorgaben und Regelungen“, wird Schnabl in der Aussendung zitiert.