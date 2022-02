Teuerungswelle bringt mehr Menschen in Not

Mit 5,1 Prozent lag die Teuerung im Jänner 2022 so hoch wie zuletzt im Jahr 1984. Seit November haben die Anfragen beim Verein "Pro Konsument" stark zugenommen, berichtet der für Konsumentenschutz zuständige Landesrat Franz Schnabl. "Viele Menschen, die sich bei uns melden, müssen sich oft entscheiden: Zahlen sie die horrenden Heizkosten, zahlen sie die Miete oder kaufen sie Lebensmittel ein.“

Betroffen seien vor allem Menschen in Kurzarbeit, arbeitslose Menschen und PensionistInnen. Eine "untragbare Situation" sei das für Schnabl, denn "sich die täglichen Einkäufe leisten zu können, Wohnen und Heizen bezahlen zu können, das gehört zur Grundversorgung der Menschen."

Schnabl: "Energielieferanten verdienen"

Österreich liege in der Eurozone "ziemlich weit vorne" bei der Inflation. Als größter Preistreiber nennt Schnabl die Gas- und Stromgroßhandelspreise. Dadurch mussten Konsumenten in Summe um 28 Prozent mehr bezahlen als im Jänner 2021. Ohne Energie hätte die Teuerung nur 2,6 Prozent betragen.

Mit den Preissteigerungen in 2021 hätten auch die Energieanbieter rasch ihre Tarife für Strom und Gas in Österreich drastisch erhöht, sagt Schnabl. Von den niedrigen Preisen am Großhandelsmarkt in 2020, hätten die privaten Kunden der Energieanbieter aber nicht profitiert. "Die Energieanbieter schon. Sie haben die günstigen Preise nicht weitergegeben und gut damit verdient!", sagt Schnabl.

Jetzt müsse die Politik handeln und den von Energiearmut betroffenen Menschen helfen. Schnabl verweist auf das Schutzpaket der Arbeiterkammer, das er als zuständiges Regierungsmitglied für Konsumentenschutz voll mittrage. Die AK fordert konkret:

Ein freiwilliges Abschaltverbot für Strom, Gas und Wärme während der kalten Jahreszeit.

Langfristige Ratenzahlungsvereinbarungen von bis zu zwei Jahren, um Rückstände bezahlbar zu machen.

Finanzielle Unterstützung von Haushalten, die von Energiearmut betroffen sind, etwa durch Erhöhung des Heizkostenzuschusses.

Temporärer Mehrwertsteuerverzicht bzw. -reduktion zur Unterstützung aller Haushalte.

Preissprünge bei Lebensmitteln prüfen

Auch der alltägliche Lebensmitteleinkauf wird in Niederösterreich für viele Menschen zunehmend zu Problem: Wo im September der durchschnittliche Warenkorb mit den jeweils preiswertesten Produkten noch 51,22 Euro kostete, fallen im Dezember im Schnitt schon 54 Euro an.

"Die heimischen Lebensmittelkonzerne und Drogerieketten haben im EU-Ländervergleich wenig Konkurrenz", sagt Schnabl. Während etwa in Deutschland rund 65 Prozent des Lebensmittelhandels von 12 Ketten betreut wird, werden in Österreich 80 Prozent von drei Ketten dominiert: Spar, REWE und Hofer.

Der Konsumentenschutz-Landesrat will einen offenen Brief an die Wirtschaftskammer und Bundeswettbewerbsbehörde schreiben, um prüfen zu lassen, ob es rechtfertigende Gründe für die Steigerung der Grundnahrungsmittelpreise gibt und ob diese stärker als in vergleichbaren Nachbarländern ausfallen. "Der signifikante, sprunghafte Preisanstieg bei gewissen Produkten ist nicht durch die allgemeine Inflation und die gestiegenen Energie- und Logistikkosten argumentierbar", sagt Schnabl.

Bund soll gegen Spekulationen auf Rohstoffmärkte

Von der Bundesregierung fordert der Landesrat Interventionen auf EU-Ebene gegen Spekulationen auf Rohstoffmärkten und wiederholt die SPÖ-Forderung eines 1.700 Euro Mindestlohns, "um den den Kaufkraftverlust auszugleichen", Außerdem plädiert Schnabl für die Abschaffung der Kalten Progression als "heimliche Inflationssteuer", damit Einkommenssteuerpflichtige mehr Geld ins Börserl bekommen.