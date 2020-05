Der Konzernumsatz des börsennotierten Frucht-, Zucker- und Stärkekonzerns Agrana, bekannt vor allem durch seine Marke „Wiener Zucker“, stieg im abgelaufenen Geschäftsjahr 2019/20 leicht um 1,5 Prozent auf 2,48 Milliarden Euro.

Das Ergebnis der Betriebstätigkeit (EBIT) erhöhte sich um 30,8 Prozent auf 87,1 Millionen Euro. Das Konzernergebnis lag bei 51,3 Millionen Euro – ein Plus von knapp 69 Prozent. Gründe dafür sind laut dem Unternehmen eine gute Geschäftsentwicklung im Segment Stärke und weniger Verlust als im Vorjahr im Segment Zucker.

Stärke habe „die Kastanien aus dem Feuer geholt“

„Bei der Frucht blieben wir hinter den Erwartungen in der Marktentwicklung zurück, insbesondere bei der Fruchtzubereitung“, konstatierte Agrana-Vorstandsvorsitzender Johann Marihart heute Vormittag in einer Telefonkonferenz. Die Stärke habe „die Kastanien aus dem Feuer geholt“, beim Zucker gebe es einen „verringerten Verlust durch höhere Verkaufspreise.“

Konkret verringerte sich im Segment Frucht das EBIT von 77,3 Millionen Euro auf 55,9 Millionen Euro. Im Segment Stärke gab es vor allem dank erhöhter Marktpreise für Bioethanol einen EBIT-Anstieg von 51,2 auf 75,2 Millionen Euro.

Was den Zucker angeht, lag das EBIT 2019/20 nur mehr bei minus 44 Millionen Euro nach minus 61,9 Millionen Euro im Geschäftsjahr 2018/19. Dennoch bleibt der Zucker das Sorgenkind der Agrana. Zwar gebe es höhere Marktpreise als im Vorjahr, so Vorstand Fritz Gattermayer, andererseits aber auch eine niedrigere Produktion.

Bereits vor einem Jahr hatte Finanzchef Stephan Büttner betont, man müsse sich im Bereich Zucker „etwas einfallen lassen“. In diesem Zusammenhang schlossen die Agrana-Vorstände 2019 auch die Schließung einer der Zuckerfabriken, von denen die Agrana eine in Tulln und eine in Leopoldsdorf betreibt, nicht aus. Allerdings gebe es nach wie vor keine Lösung. „Wir sind noch am Nachdenken“, so Büttner auf Nachfrage. Die Schließung einer Zuckerfabrik, nämlich jener in Leopoldsdorf, sei nach wie vor nicht vom Tisch.

Für das laufende Geschäftsjahr 2020/21 könne man aufgrund der Corona-Krise noch keine gesicherten Umsatz- und EBIT-Prognosen abgeben, so Marihart. Vor der Krise habe der Konzern jedenfalls bei Umsatz und EBIT mit einem deutlichen Anstieg gerechnet. Man werde aber von den Covid-19-Auswirkungen ebenfalls nicht verschont bleiben – wenngleich keines der Agrana-Werke weltweit stillstehe und bisher auch keine Kurzarbeit für die Mitarbeiter in Anspruch genommen wurde.

Die Agrana beschäftigt insgesamt 9.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 57 Standorten. Die geplanten 80 Millionen Euro für das aktuelle Geschäftsjahr würden aber in jedem Fall investiert. Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde unter anderem die Weizenstärkeanlage II in Pischelsdorf (Bezirk Tulln) fertiggestellt.

Im Zuge der Corona-Krise stellt Agrana, wie bereits bekannt, durch eine Sondergenehmigung zum Einsatz von Agrana-Bioethanol für Hand- und Oberflächendesinfektionsmittel aktuell rund 1.200 Kubikmeter Ethanol pro Woche für diesen Zweck zur Verfügung. Außerdem produziert das Unternehmen selbst pro Woche rund 80.000 bis 100.000 Liter Desinfektionsmittel. Darüber hinaus gebe es Kapazitäten für PCR-Analysen, die im Bedarfsfall abgerufen werden können, betonte Marihart.